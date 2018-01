Hàng nghìn CĐV đến ĐSQ Trung Quốc làm visa "tiếp lửa" U23 Việt Nam

(Dân Việt) Sáng 25.1, rất đông CĐV Việt Nam đã có mặt tại Đại sứ quán Trung Quốc (46 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội) để làm thủ tục xin cấp visa nhằm có “tấm vé” thông hành sang nước bạn xem và cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam trong trận chung kết với U23 Uzbekistan tại giải bóng đá U23 Châu Á.

Sáng 25.1, rất đông CĐV Việt Nam đã có mặt tại Đại sứ quán Trung Quốc (46 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội) để làm thủ tục xin cấp visa nhằm sang nước bạn xem và cổ vũ cho đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam trong trận chung kết với U23 Uzbekistan.

Theo thông báo của Đại sứ quán Trung Quốc, 8h30 Văn phòng làm visa mới bắt đầu làm việc, nhưng trước đó đã có rất đông người hâm mộ có mặt để làm các thủ tục xin thị thực sang cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam.

Văn phòng cấp visa của Đại sứ quán Trung Quốc tại số 44 Hoàng Diệu luôn tấp nập người ra vào.

An ninh luôn được đảm bảo...

Nhiều người có mặt tại đây cho biết, do thời gian khá gấp nên họ phải tranh thủ đến sớm để mong có được “tấm vé” thông hành sang Trung Quốc.

Mặc dù phải chờ đợi vì lượng người làm thủ tục khá đông nhưng mọi người đều cho biết thủ tục làm visa tại đây diễn ra khá thuận lợi, phí xin thị thực là 80 USD.

“Tôi liên hệ với 3-4 công ty lữ hành du lịch nhưng họ đều báo “cháy” nên phải có mặt tại đây để mong làm được thủ tục. Rất may, Đại sứ quán Trung Quốc đưa ra thông báo tạo điều kiện cho tôi cũng như người hâm mộ có thể nhận visa sớm nhất. Họ thông báo là chiều nay sẽ trả kết quả luôn, tôi rất vui và hồi hộp” – anh Nguyễn Hưng cho hay.

"Không chỉ riêng tôi mà có hàng ngàn, hàng triệu cổ động viên Việt Nam muốn có mặt tại Sân vận động Thường Thục, Trung Quốc để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam trong trận đấu chung kết lịch sử vào chiều thứ 7 tới đây. Tôi rất mong có mặt tại sân để tiếp lửa cho các chàng trai vàng của chúng ta..." - chị Hiền bày tỏ.

Mọi người dân, người hâm mộ đến đây đều cảm thấy hưng phấn trước tinh thần thi đấu quật cường của những Quang Hải, Tiến Dũng, Xuân Trường, Công Phượng...

Trước đó, ngày 24.1, để tạo điều kiện thuận lợi cho người hâm mộ Việt Nam, Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội thông báo: Với mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam xin cấp thị thực Trung Quốc để theo dõi trận chung kết U23 châu Á, Đại sứ quán mở thêm 1 cửa chuyên tiếp nhận hồ sơ xin thị thực với mục đích trên tại phòng visa. Thời gian từ ngày 24.1 đến ngày 26.1.

Đại sứ quán Trung Quốc cho hay, ngoài thời gian nộp hồ sơ từ 8h30 đến 11h sáng như mọi khi, công dân Việt Nam có nguyện vọng đi xem giải đấu còn có thể nộp hồ sơ vào thời gian từ 15h đến 16h30.

Được biết, khoảng 15h chiều nay 25.1, Đại sứ quán Trung Quốc sẽ trả kết quả thủ tục trong buổi sáng...

Hàng rào an ninh để người dân xếp hàng nhận kết quả đã được chuẩn bị nhằm đảm bảo an ninh, an toàn giao thông phía trước trụ sở Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội