Khi cảnh sát khám nhà, vợ con Vũ 'nhôm' không có mặt

Công an Đà Nẵng tập trung lực lượng đang truy bắt Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ 'nhôm') theo lệnh truy nã của Bộ Công an.

Ngày 23.12, đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, cho biết thực hiện lệnh truy nã của Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an), nhiều mũi trinh sát tập trung truy lùng bị can Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ 'nhôm').

Hiện Công an Đà Nẵng chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ phối hợp với công an các quận, huyện lập kế hoạch khẩn trương truy bắt ông Vũ.

Theo đại tá Tam, thời điểm khám xét nhà riêng của Phan Văn Anh Vũ chỉ có một số người thân chứng kiến tuy nhiên không có ông Vũ và vợ, con của ông này ở đó.

"Vũ bị khởi tố bị can do đã có hành vi ''Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước'', phạm vào Điều 263 Bộ luật hình sự. Bộ Công an có đầy đủ tài liệu, chứng cứ thì khởi tố chứ chúng tôi chưa biết được tài liệu bí mật ấy có liên quan đến Đà Nẵng hay không", Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng nói.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) phối hợp với Công an Đà Nẵng tiến hành công bố Quyết định khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ.

Thay mặt gia đình tiếp nhận quyết định khởi tố, lệnh bắt Vũ ''nhôm'' có một người chú của bị can cùng với đại diện chính quyền, tổ dân phố sở tại theo quy định của pháp luật.

Ngay sau khi công bố lệnh bắt, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) cũng công bố Quyết định truy nã số 222/ANĐT do thiếu tướng Lý Anh Dũng, Phó thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) ký ngày 21.12 về việc truy nã Phan Văn Anh Vũ sau khi xác định bị can không có mặt tại nơi cư trú và không biết bị can đang ở đâu.

Phan Văn Anh Vũ là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nova Bắc Nam 79 ở TP.HCM; Chủ tịch Hội đồng thành viên The Sunrise Bay Đà Nẵng, đồng thời sở hữu cổ phần trong nhiều dự án khác.

Hiện Công an Đà Nẵng đã triển khai quyết định truy nã này đến công an tất cả các quận, huyện, phường, xã trên địa bàn để thực hiện. Nếu bắt được người bị truy nã, yêu cầu báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) ở số 40 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, số điện thoại: 06923.42431; 06923.43481.