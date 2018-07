Kon Tum: Giải cứu 4 cán bộ thủy văn mắc kẹt trên sông Pô Cô

(Dân Việt) Trong lúc chèo xuồng ra giữa sông Pô Cô làm nhiệm vụ, bất ngờ nước trên thượng nguồn đổ về kéo theo cây cối bủa vây khiến 4 cán bộ trạm thủy văn bị mắc kẹt giữa dòng. Sau 8 giờ nỗ lực, lực lượng chức năng mới đưa được những cán bộ này vào bờ an toàn.

Chiều 24.7, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Đắk Tô (Kon Tum) cho biết, lực lượng chức năng của huyện cùng bộ đội Trung đoàn 24 đã giải cứu thành công 4 cán bộ Trạm Thủy văn sau 8 giờ mắc kẹt trên sông Pô Cô.

Trước đó, khoảng 17h chiều 23.7, 4 cán bộ Trạm thủy văn Đắk Tô lái xuồng ra sông Pô Cô (thuộc thôn 4, xã Tân Cảnh) đo mực nước trên sông nhưng chiếc xuồng bất ngờ bị hỏng, mắc kẹt ở bụi cây gần giữa sông. Thời điểm trên đang có mưa to kéo dài, nước từ thượng nguồn chảy về rất mạnh, kéo theo nhiều cây cối nên rất nguy hiểm.

4 cán bộ Trạm Thủy văn Đắk Tô được giải cứu trên Sông Pô Cô. (Ảnh minh họa)

Ngay sau đó, ông Ngô Văn Liêm - Phó Chủ tịch UBND huyện huyện Đắk Tô trực tiếp ra hiện trường chỉ đạo, huy động lực lượng cứu hộ đến cứu người mắc kẹt. Lúc này, gần 100 người của Trung đoàn 24, Bộ Chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện, Điện lực huyện, dân quân du kích xã Tân Cảnh… tiến hành các biện pháp cứu hộ, cứu nạn đảm bảo nhanh, an toàn. Đến gần 1 giờ sáng 24.7, các lực lượng đã cứu hộ thành công, đưa 4 cán bộ thủy văn lên bờ an toàn.

Trao đổi với Dân Việt, ông Phạm Vũ Tuấn - Trưởng Phòng Dự báo (Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên) xác nhận, chiều tối 23.7, có 4 cán bộ Trạm Thủy văn Đắk Mốt – Đắk Tô chèo xuồng ra giữa sông Pô Cô để đo mực nước. Lúc này, mực nước sông đạt báo động 3, nước chảy rất mạnh.

Khi 4 cán bộ đang đo mực nước, bất ngờ nước từ thượng nguồn chảy mạnh về kéo theo cây cối trôi chặn đứng các hướng vào bờ nên các cán bộ bị mắc kẹt. Sau đó, các cán bộ này được lực lượng chức năng giải cứu thành công. Rất may sự cố không gây thương vong.