LS Trần Vũ Hải bị khởi tố, có bị thu hồi thẻ hành nghề luật sư?

(Dân Việt) Hiện luật sư Trần Vũ Hải đã bị Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố về tội Trốn thuế (áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh), vậy ông có bị tước thẻ hành nghề luật sư, hay việc hoạt động nghề có ảnh hưởng gì?

Luật sư Trần Vũ Hải đăng hình chiều ngày 2/7 (ảnh Vu Hai Tran).

Vào đầu giờ chiều ngày 2/7, sau khi Cơ quan điều tra tiến hành khám xét Văn phòng làm việc của luật sư Trần Vũ Hải ở tòa nhà số 87 Nguyễn Thái Học, Hà Nội, các phóng viên đã tiếp cận luật sư Hải. Ông nói sẽ có thông cáo báo chí liên quan tới việc bị khởi tố. Sau đó trên Facebook Vu Hai Tran (của luật sư Trần Vũ Hải) và Facebook Tuan Ngo (của luật sư Ngô Anh Tuấn- người đã trả lời báo chí cho biết sẽ đề nghị cơ quan tố tụng làm thủ tục để bào chữa cho luật sư Trần Vũ Hải) đã đăng thông cáo báo chí xung quanh sự việc của luật sư Trần Vũ Hải diễn ra sáng 2/7.

Nội dung thông cáo báo chí có nêu: Sáng ngày 02/7/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hoà (PC03) đã tiến hành khám xét nhà riêng và nơi làm việc của luật sư Trần Vũ Hải về hành vi trốn thuế. Phía cơ quan điều tra cho rằng vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải đã ký vào những giấy tờ mua bán nhà đất tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Theo cơ quan này, việc ký vào các giấy tờ này đã đã giúp người bán trốn thuế với số tiền là 276 triệu đồng. Phía gia đình luật sư Trần Vũ Hải đã giải trình với cơ quan điều tra nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Người được coi là trốn thuế đã yêu cầu nộp thuế nhưng chưa được chấp nhận. Tuy nhiên, cơ quan điều tra công an tỉnh Khánh Hoà vẫn ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải về hành vi được coi là giúp sức trốn thuế cho người bán.

Nội dung thông cáo còn nêu việc liên quan đến khám xét và thu giữ tài liệu cũng như liên quan đến việc bào chữa của luật sư Trần Vũ Hải trong một vụ án…

Trao đổi với PV, một vị luật sư (xin không nêu tên) cho biết: Các trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư (do Bộ Tư pháp cấp): Không còn đủ tiêu chuẩn luật sư; Được tuyển dụng, bổ nhiệm làm cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân; Không còn thường trú tại Việt Nam; Bị kết án mà bản án đã có hiệu lực pháp luật…

Trường hợp người đang là luật sư bị khởi tố, chưa phải đã bị kết án (có hiệu lực pháp luật) nên không thuộc trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư.

Tuy nhiên trường hợp này cũng sẽ không được bào chữa trong các vụ án, bởi tại điều 72 Bộ luật tố tụng hình sự quy định: Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ không được bào chữa.

Bộ Luật hình sự không quy định khái niệm về truy cứu trách nhiệm hình sự, chỉ quy định về thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo đó, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được tính từ ngày tội phạm được thực hiện, hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật này quy định, thì người phạm tội sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Có thể hiểu, truy cứu trách nhiệm hình sự là việc Cơ quan có thẩm quyền tiến hành các hoạt động tố tụng (trong đó có khởi tố) từ khi tội phạm được phát hiện, tố giác, kiến nghị đến khi kết thúc quá trình tố tụng bằng bản án, quyết định.