Một bệnh nhi không liên lạc được với bố mẹ sau vụ cháy ở Đê La Thành

(Dân Việt) Trước những diễn biến của vụ cháy nhà ở Đê La Thành, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Ngô Văn Quý giao Công an TP.Hà Nội tiếp tục điều tra khẩn trương, làm rõ nguyên nhân, giám định ADN xác định rõ danh tính 2 nạn nhân và đề nghị các y bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương chăm sóc tốt nhất đối với cháu bé chưa liên lạc được với thân nhân từ hôm 17.9 tới nay.

Ngày 22.9, trước những diễn biến mới của vụ cháy nhà dân ở Đê La Thành, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý cùng Giám đốc các Sở Y tế, LĐ-TB&XH Hà Nội đã làm việc với lãnh đạo quận Ba Đình, Công an quận và Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tại đây, Đại tá Nguyễn Trọng Thái - Trưởng Công an Quận Ba Đình cho biết, ngày 21.9, trong quá trình khám nghiệm hiện trượng vụ cháy nhà trên phố Đê La Thành (gần Bệnh viện nhi Trung ương), Cơ quan Công an phát hiện 2 thi thể. Nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định là do ngạt khói.

Sau khi phát hiện ra sự việc, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt ở hiện trường, với nhiều phương án đã đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường trong đêm 21.9

Cùng thời điểm đó, qua rà soát, Bệnh viện Nhi Trung ương phát hiện có một bệnh nhi 3 ngày không liên lạc với gia đình. Cụ thể, lãnh đạo Khoa cấp cứu, nơi bệnh nhi đang điều trị cho biết, bệnh nhân nhi này nhập viện từ 14.9, bắt đầu từ ngày 17.9, bệnh viện không liên lạc được với bố mẹ cháu. Qua đó, Bệnh viện đã cùng Công an quận Ba Đình liên lạc tới người nhà bệnh nhân ở Phú Thọ. Tuy nhiên, gia đình bệnh nhân này cho biết cũng không liên lạc được với bố mẹ cháu.

Từ những vật dụng cá nhân còn lại ở hiện trường vụ cháy, ban đầu, tạm thời xác định có thể 2 nạn nhân tử vong là bố mẹ của bệnh nhi này. Cơ quan CSĐT đã lấy mẫu và trưng cầu giám định AND. Kết quả cuối cùng sẽ có nhanh nhất vào chiều thứ Hai tới (24.9)

Phía Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bệnh nhi này bị bệnh phổi khá nặng do đẻ non. Thời gian không liên lạc được với thân nhân của cháu, các y, bác sỹ vẫn tận tình chăm sóc chu đáo. Các vật dụng hay phí thuốc men đều được đảm bảo từ nguồn xã hội hóa và chính sự đóng góp của các y, bác sỹ.

Bệnh viện cam kết sẽ chăm sóc tốt nhất cho bệnh nhân cũng như đảm bảo ăn ở cho người nhà bệnh nhi. Các gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ cháy có người thân khám ở bệnh viện cũng được bệnh viện lo ăn, ở miễn phí, đảm bảo sinh hoạt…

Trước những diễn biến của sự việc,Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Ngô Văn Quý giao Công an TP.Hà Nội tiếp tục điều tra khẩn trương, làm rõ nguyên nhân, giám định ADN xác định rõ danh tính 2 nạn nhân.

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đề nghị các y bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương chăm sóc tốt nhất đối với cháu bé chưa liên lạc được với thân nhân từ hôm 17.9 tới nay.

Đến thời điểm này, vụ việc thu hút đông đảo người dân theo dõi.

Ông Ngô Văn Quý giao Sở LĐTB&XH cùng UBND quận Ba Đình ngay sau khi có kết quả giám định ADN xác định rõ danh tính nạn nhân, sẽ triển khai hỗ trợ gia đình kinh phí hỏa táng tại nghĩa trang Văn Điển; TP và quận hỗ trợ 15 triệu đồng mỗi nạn nhân và bố trí xe đưa các nạn nhân về quê mai táng.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, tối 21.9, một lãnh đạo Công an quận Ba Đình xác nhận, các đơn vị chức năng mới phát hiện 2 thi thể người chết trong hiện trường vụ cháy trên đường Đê La Thành hôm 17.9 vừa qua. Thi thể phát hiện ở khu nhà trọ của ông Nguyễn Thế Hiệp (Hiệp "khùng", 71 tuổi).

Sau khi phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, đến khoảng 23h30, lực lượng chức năng đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài.

Liên quan đến vụ cháy, chiều 18.9, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Trung Dũng – Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho biết, khoảng 18h ngày 17.9, một đám cháy bùng phát sau số nhà 889 rồi lan ra 8 nhà phía mặt đường Đê La Thành (từ số nhà 891 – SN 907 và khu vực dốc Bệnh viện Nhi Trung ương). Theo thống kê sơ bộ có 19 ngôi nhà bị cháy, 31 hộ, 99 nhân khẩu bị ảnh hưởng.