Mua bán dâm bị bêu danh tính: Xâm phạm nghiêm trọng quyền con người

Ông Lê Đức Hiền – Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐTBXH): Răn đe như thế là quá tay

Hiện nay, quan điểm của Đảng, Nhà nước tiếp cận vấn đề mại dâm dựa trên quyền con người. Theo đó, chúng ta cũng có quy định không được công khai danh tính của người mua dâm, bán dâm. Đương nhiên luật không cho phép công khai mà cán bộ công an khi thực thi nhiệm vụ lại công khai là sai.

Vấn đề công khai hay không công khai danh tính của người mua – bán dâm đã được đề cập từ khá lâu, không phải bây giờ chúng ta mới bàn tới. Tuy nhiên, lần nào bàn cũng chưa thật ngã ngũ. Có người thì cho rằng cần phải công khai để đánh vào yếu tố tâm lý, giúp giảm hoạt động mại dâm. Tuy nhiên, tiếp cận ở góc độ quốc tế dựa trên quyền con người thì mọi người khuyến cáo là không nên.

Ví dụ như Thuỵ Điển, người ta tiếp cận dựa trên quyền con người, vì vậy mọi vấn đề đều được nhìn nhận ở góc độ nhân văn con người. Luật nước này quy định, nếu tiết lộ danh tín người mua, bán dâm thì sẽ bị phạt rất nặng, thậm chí người đó còn có thể bị đi tù. Về góc độ cá nhân, tôi cho rằng vụ việc cán bộ công an ở thị trấn Dương Đông (Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) “bêu” người mua bán dâm là không được. Có thể cán bộ trong quá trình thực thi pháp luật cũng chỉ muốn răn đe nhưng đã làm quá tay dẫn tới bị người bán dâm và đối tượng mua bán dâm phản ứng. Về vấn đề này, chắc chắn cơ quan chức năng ngành công an phải xử lý theo luật. ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng: Hậu quả khôn lường Trao đổi với PV NTNN, Ủy viên Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội, đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng nói: Tôi chưa khẳng định ai đúng, ai sai nhưng trong sự việc này nếu phía công an huyện Phú Quốc không làm đúng có thể phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Hậu quả xã hội rất lớn và khó khắc phục. Anh bêu xấu người ta ở ngoài đường, nơi công cộng mà không được phép dẫn đến người ta tự tử hoặc gia đình người ta lục đục thì sao? Thậm chí con cái họ thấy nhục nhã có thể làm những việc ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe.

Vấn đề quan trọng bây giờ là các cơ quan liên quan phải đối chiếu lại quy định, nếu việc “bêu” như vậy không đúng thì phải xử lý người có tránh nhiệm liên quan. Ngoài ra, phải xem xét xem đây là sự việc của cá nhân hay là chủ trương của Công an thị trấn Đông Dương? Nếu là chủ trương thì phải xử lý cả người đưa ra chủ trương đó. Minh Nguyệt - Đình Việt (ghi)