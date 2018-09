Nghệ An: Cho 50cm, đào cả mét vẫn được “phép” vét đất tiếp!

(Dân Việt) Dù chỉ được nạo vét 3,2ha lòng hồ Tiểu Khê (xã Nam Giang, huyện Nam Đàn) với độ sâu 50cm, Công ty cổ phần Giống nuôi trồng thủy sản Nghệ An, đơn vị thi công đã cho máy xúc vét cạn tới cả mét lấy đất bán cho nhà máy gạch thu tiền. Và điều kỳ lạ, khi bị phát hiện, lập biên bản, thay vì đình chỉ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An lại tiếp tục cho doanh nghiệp nạo vét tiếp cho tới hết tháng 10 này.

Cho phép đào 50cm, vét tới cả mét

Trên cơ sở đề nghị của Công ty cổ phần Giống nuôi trồng thủy sản Nghệ An rằng "hồ Tiểu Khê bị bồi lắng, nước hồ trở nên cạn, không đủ điều kiện nuôi trồng phát triển thủy sản, cần nạo vét 3,2ha (trong tổng số 10ha diện tích toàn hồ) độ sâu 0,5m, khối lượng 16.000m³ (gia cố bờ bao 3.000m³, 13.000m³ vận chuyển bán ngoài)", ngày 4.6.2018, ông Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký văn bản cho phép Công ty cổ phần Giống nuôi trồng thủy sản Nghệ An được nạo vét lòng hồ Tiểu Khê - Trại cá Nam Giang (thuộc xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Khu vực mà Công ty cổ phần Giống nuôi trồng thủy sản Nghệ An, đơn vị thi công đào vét tới cả mét. Ảnh: Dân Việt

Văn bản cho phép khối lượng đất được nạo vét là 16.000m³, nạo vét cho đến hết tháng 8.2018 phải dừng, Ủy ban nhân dân huyện Nam Đàn phải kiểm tra, giám sát quá trình nạo vét và việc sử dụng đất dôi dư tại dự án này.

Quyết định trên giấy là vậy nhưng thực tế triển khai, Công ty cổ phần Giống nuôi truồng thủy sản Nghệ An lại ký một biên bản thỏa thuận giữa đơn vị này với ông Phan Xuân Tùng để đơn vị của ông Phan Xuân Tùng trực tiếp nạo vét hồ Tiểu Khê - Trại cá Nam Giang và có trách nhiệm nộp thay Công ty cổ phần Giống nuôi trồng thủy sản Nghệ An số tiền 65,2 triệu đồng khai thác khoáng sản và Công ty cổ phần Giống nuôi trồng thủy sản Nghệ An có trách nhiệm giám sát quá trình nạo vét hồ của đơn vị ông Phan Xuân Tùng.

Đất đào lên được chở thẳng vào nhà máy gạch. Ảnh: Dân Việt

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt những ngày qua, khu vực này thực sự là đại công trường, hàng chục máy xúc, xe tải chạy thành từng đoàn chở đất múc được từ lòng hồ Tiểu Khê - Trại cá Nam Giang tập kết về các nhà máy gạch.

Anh H.M.Đ (xóm 12, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn) bức xúc: “Đâu chỉ sai phạm về việc vét cạn đất lòng hồ để bán cho nhà máy gạch như thôn, xã đã lập, những chiếc xe chở đất đi bán cho các nhà máy gạch từ hồ Tiểu Khê còn băm nát tươm con đường dân sinh duy nhất của chúng tôi”.

Sai phạm vẫn tiếp tục cho vét tiếp

Nhớ lại thời điểm nhận được thông tin phản ánh từ rất nhiều nông dân tại xã Nam Giang, nhóm phóng viên điều tra của Dân Việt sau khi thâm nhập hiện trường đã chất vấn bà Nguyễn Thị Hương - Giám đốc Công ty cổ phần Giống nuôi trồng thủy sản Nghệ An, bà Hương khi ấy còn khẳng định: “Tôi có nhận được thông tin phản ánh từ bà con nông dân như vậy, nhưng chắc không thể có chuyện đó đâu. 3,2ha này mà vét sâu quá 50cm thì làm sao mà chúng tôi dám nuôi cá trắm, cá rô phi… nữa. Chúng tôi không dại gì cho họ làm vậy đâu”.

Biên bản vi phạm lập ngày 26.9 vừa qua. Ảnh: Dân Việt

Thế nhưng, biên bản kiểm tra hiện trạng nạo vét lòng hồ Tiểu Khê do Ủy ban nhân dân xã Nam Giang, Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Nam Đàn lập ngày 26.9 vừa qua đã phanh phui những sai phạm lợi dụng quá trình nạo vét của Công ty cổ phần Giống nuôi trồng thủy sản Nghệ An cũng như đơn vị thi công do ông Phan Xuân Tùng đại diện.

Tại biên bản này, với chữ ký của các bên, bà Nguyễn Thị Hương - Giám đốc Công ty cổ phần Giống nuôi trồng thủy sản Nghệ An, ông Phan Xuân Tùng đã phải thừa nhận vi phạm vì “nạo vét vượt quá 0,7 đến 1m”, vượt xa mức 0,5m.

Tại biên bản này, đơn vị thi công cũng đã phải thừa nhận việc khai thác quá độ sâu cho phép và có “hứa” sẽ bồi hoàn lại đất tại các điểm nạo vét quá mức.

Vi phạm nạo vét đất bán cho nhà máy gạch là vậy nhưng ông Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An lại tiếp tục gia hạn cho doanh nghiệp nạo vét tiếp. Ảnh: Dân Việt

Câu hỏi đặt ra là, theo Quyết định số 3883 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An do ông Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký ngày 4.6.2018, Quyết định 2213 cùng ngày 4.6.2018 cũng do ông Hồng ký, giá trị tiền cấp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là 151.130 đồng/m³ đối với đất sét làm đất gạch, ngói. Tính ra tổng số tiền phải nộp cho Nhà nước chỉ là 65,2 triệu đồng. Đơn vị đã cho vét sâu tới cả mét đưa khối lượng đất sét thu được có thể đã vượt quá 16.000m³. Còn nếu đào vét vượt tới cả mét như biên bản đã lập, khối lượng đất thu được có thể đạt hàng chục nghìn m³.

Như vậy số tiền 65,2 triệu đồng nộp vào ngân sách Nhà nước không thấm tháp gì so với số tiền bán đất cho các nhà máy gạch mà những đơn vị này thu được.

Và càng kỳ lạ hơn, dù cả cả Công ty cổ phần Giống nuôi trồng thủy sản Nghệ An, đơn vị thi công đã vi phạm nghiêm trọng như vậy, nhưng không hiểu vì lý do gì ông Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, người ký nhiều văn bản liên quan tới dự án nạo vét này lại tiếp tục gia hạn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp tục nạo vét tại lòng hồ Tiểu Khê đến hết tháng 10.2018.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này...