Những lần xuất hiện hiếm hoi của ông Vũ "nhôm" trước khi bị truy nã

Trước khi bị cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) khởi tố và truy nã, vào ngày 26.4.2017, ông Phan Văn Anh Vũ đã rút 92,86% vốn tại Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79, tương đương 92,86% vốn. Trước đó vào ngày 7.4.2017, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi của Công ty TNHH Minh Hưng Phát thể hiện ông Phan Văn Anh Vũ cũng đã rút toàn bộ 40 tỷ đồng, tương đương 80% vốn điều lệ tại doanh nghiệp này. Còn với siêu dự án Vầng Trăng Khuyết (The Sunrise Bay), ông Phan Văn Anh Vũ là cổ đông lớn với 2 pháp nhân là Công ty CP Xây dựng 79 và Công ty CP Nova Bắc Nam 79 lần lượt ngày 19.4.2017 - 28.6.2017 đã rút 100% vốn tại dự án trên. Còn về Công ty Cổ phần Bắc Nam 79, cổ đông sáng lập gồm Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc NoVa (góp 50%) và Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 (45%) và Chủ tịch HĐQT là ông Phan Văn Anh Vũ hiện cũng đã đổi tên thành công ty Công ty CP Đầu tư và Phát triển Chấn Phong. Vào ngày 19.12.2017, trước khi ông Vũ “nhôm” bị khởi tố và truy nã 2 ngày thì công ty Chấn Phong đã đăng ký thoái toàn bộ 25 triệu cổ phiếu, tương đương 400 tỷ đồng tại Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex). Trước khi bị truy nã, ông Vũ “nhôm” đã thoái vốn ở nhiều công ty. Tuy nhiên, tại Ngân hàng Đông Á vẫn còn 500 tỷ đồng tương đương 10% vốn điều lệ hiện do Công ty Xây Dựng Bắc Nam 79 đang sở hữu, trong đó, người đại diện phần góp vốn của công ty này là ông Phan Văn Anh Vũ. Ngoài ra, cá nhân ông Phan Văn Anh Vũ cũng đang sở hữu 2,73% vốn điều lệ, tương đương gần 137 tỷ đồng góp tại Ngân hàng Đông Á. Lam Hàn