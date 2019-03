Nổ súng kinh hoàng sau va chạm giao thông ở Hà Nội

Nguồn tin từ Công an Hà Nội cho biết, đã truy xét, làm rõ đối tượng có hành vi nổ súng sau khi xảy ra va chạm giao thông xảy ra vào ngày 3/3 tại địa bàn quận Đống Đa.

Theo đó anh anh Lê Minh Tú, 26 tuổi, trú phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội sau khi va chạm giao thông tại ngã tư đường Đê La Thành - Giảng Võ đã bị một đối tượng dùng súng bắn. Ảnh minh họa Truy xét nhanh qua sàng lọc một số đối tượng, cơ quan công an đã triệu tập, làm việc, Dương Ngọc Sơn, 26 tuổi, trú tại số 6 Nguyễn Trường Tộ, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình (Hà Nội) đã khai nhận toàn bộ hành vi bắn về phía anh Lê Minh Tú. Lực lượng chức năng thu giữ 1 khẩu súng ngắn, 1 vỏ đạn và 1 băng đạn trong có 1 viên đạn có đầu đạn bằng cao su. Hiện cơ quan công an quận đang điều tra xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Xuân Hưng (Bảo vệ pháp luật)

