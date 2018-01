Nóng 24h qua: Anh tiều phu bất ngờ thành tỷ phú vì nhặt được viên đá đỏ

(Dân Việt) Đi chặt củi đốt than, người đàn ông nhặt được viên đá đỏ bạc tỷ; quy định mới về giấy tờ tùy thân được sử dụng khi đi máy bay; bạn trai Tây tẩm xăng thiêu sống bạn gái người Việt… là những tin tức nóng nhất 24 giờ qua.

Đi chặt củi đốt than, người đàn ông nhặt được viên đá đỏ bạc tỷ

Người may mắn trên là anh Ngô Trí Quảng (SN 1974), trú tại bản Quỳnh 2, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An.

Anh Quảng chia sẻ, công việc hằng ngày của vợ chồng anh lúc lên rừng đốn củi đốt than, lúc thì xuống đồng cày thuê cuốc mướn, rồi có khi xuống sông xúc cát để mưu sinh qua ngày.

Trưa 1/9/2017, vợ chồng anh Quảng lên đồi Cỏ May (cách nhà khoảng 1km) để chặt củi về bán cho những người đốt than. Trong lúc vác củi chất lên xe, không may bị trượt chân ngã xuống đất thì anh chợt thấy một ánh sáng màu đỏ lấp lánh dưới gốc cây keo tràm. Nhặt lên xem, anh Quảng biết mình vừa nhặt được một viên hồng ngọc.

Viên đá đỏ do anh Quảng nhặt được trên đồi Cỏ May, bán được hơn 1 tỷ đồng. Ảnh Người đưa tin.

Biết tin anh Quảng nhặt được viên đá quý, nhiều người dân trong làng đến xem và các thương lái cũng tìm đến ngã giá.

Kết quả, bà H.- một người buôn đá đỏ ở địa phương đã mua viên đá của anh Quảng với giá hớn 1 tỷ đồng.

Sau khi có tiền từ việc bán viên đá đỏ, vợ chồng anh Quảng dùng để xây nhà, mua sắm vật dụng trong gia đình và nuôi các con ăn học.

Theo xác nhận của ông Lang Thanh Hoài, Trưởng Công an xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, giữa năm 2016, bà H. (người mua viên đá đó của gia đình anh Quảng) trong lúc đào ao cũng đã nhặt được một viên đá đỏ và bán với giá 3 tỷ đồng.

Quy định mới về giấy tờ tùy thân được sử dụng khi đi máy bay

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản hướng dẫn các đơn vị trong ngành về một số nội dung liên quan cấp thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không.

Kiểm tra an ninh tại nhà ga quốc tế T2 Nội Bài. Ảnh NLĐ.

Theo đó, hành khách đi máy bay nội địa có thể được sử dụng 1 trong 14 loại giấy tờ sau: hộ chiếu hoặc giấy thông hành, thị thực rời; thẻ thường trú, thẻ tạm trú; chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân; giấy chứng minh, chứng nhận của các lực lượng vũ trang; thẻ Đại biểu Quốc hội; thẻ đảng viên; thẻ nhà báo; giấy phép lái xe ô tô, giấy phép lái mô tô; thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay, thẻ của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia; thẻ nhận dạng của các hãng hàng không Việt Nam.

Hai loại giấy tờ không phổ biến khác là giấy xác nhận nhân thân do công an phường, xã nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận và giấy của cơ quan có thẩm quyền chứng nhận hành khách là người vừa chấp hành xong bản án. Hai loại giấy tờ này phải được dán ảnh, đóng dấu giáp lai của khách đi máy bay và chỉ có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ khi xác nhận.

Jackpot 1 của Vietlot “bứt tốc” lên 256 tỉ đồng

Sau kỳ quay 074 của chương trình Power 6/55, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam – Vietlott cho hay, do không có ai trúng thưởng nên giải jackpot 1 đã tăng lên gần 9 tỉ đồng, ở mức kỷ lục hơn 256 tỉ đồng.

Trong khi đó, giải jackpot 2 vừa có người trúng với trị giá gần 6 tỉ đồng. Theo ghi nhận, tấm vé trúng jackpot 2 được phát hành vào ngày 16/1 tại một điểm bán hàng trên đường Ba Tháng Hai, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Giải jackpot 1 của Vietlot vừa “bứt tốc” lên 256 tỉ đồng.

Đối với giải jackpot 1, Vietloot nhận định, nếu không có ai trúng thưởng thì giải jackpot sẽ sớm vượt mốc 300 tỉ đồng. Khi jackpot 1 vượt 300 tỉ đồng mà chưa tìm ra chủ nhân, trong khi đó có người trúng jackpot 2 thì người trúng jackpot 2 sẽ “ẵm” thêm phần vượt quá 300 tỉ đồng của jackpot 1.

Ngược lại, khi jackpot 1 vượt 300 tỉ đồng và có người may mắn trúng thưởng thì họ sẽ nhận được toàn bộ số tiền của jackpot 1 tính tới kỳ quay đó. Trường hợp, jackpot 1 và jackpot 2 đều vô chủ thì các giải thưởng được cộng dồn như thông thường.

Xăng dầu bất ngờ tăng giá hàng loạt

Từ 15 giờ hôm nay (19/1), liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định tăng giá các mặt hàng xăng dầu từ 150-450 đồng/lít mỗi loại.

Cụ thể, giá xăng E5 tăng 429 đồng/lít lên mức không cao hơn 18.672 đồng/lít. Dầu diesel và dầu hoả tăng lần lượt 430 đồng/lít và 448 đồng/lít, lên mức không cao hơn lần lượt 15.959 đồng/lít và 14.560 đồng/lít. Riêng dầu madut tăng 148 đồng/kg lên mức giá bán lẻ không cao hơn 12.765 đồng/kg.

Các mặt hàng xăng dầu từ 150-450 đồng/lít mỗi loại từ 15 giờ chiều 19/1. Ảnh NLĐ.

Liên bộ cũng yêu cầu giữ nguyên mức chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) như kỳ điều hành trước. Như thế, xăng E5 được sử dụng Quỹ BOG 857 đồng/lít, dầu diesel 400 đồng/lít, dầu hoả 460 đồng/lít và dầu madut 150 đồng/kg.

Bạn trai Tây tẩm xăng thiêu sống bạn gái người Việt

Ngày 19/1, một cán bộ Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) xác nhận, cơ quan điều tra công an quận đang điều tra, làm rõ vụ việc chị N.T.H (SN 1984, chủ tiệm may ở phố Đặng Thai Mai, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) bị một người đàn ông ngoại quốc tẩm xăng đốt gây bỏng nặng.

Hình ảnh người đàn ông ngoại quốc lao vào tiệm may đổ xăng đốt chị H. Ảnh chụp màn hình.

Sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ chiều 15/1. Theo anh Hoàng, người chứng kiến sự việc kể lại, người đàn ông ngoại quốc tên G.G. (SN 1966) đi bộ rất nhanh cầm theo chai xăng, bịt mặt lao vào tiệm may của chị H.

Khi mọi người phát hiện sự việc, chạy sang ngăn lại nhưng không kịp. Chỉ trong tích tắc, chị H cháy như ngọn đuốc.

Một số nhân viên quán bia gần đó dội nước vào người chị H để dập lửa, còn người đàn ông ngoại quốc đã nhanh chóng rời đi. Sau đó, người dân và cán bộ công an đưa chị H tới Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu trong tình trạng hôn mê, bỏng nặng.

Theo anh Hoàng, do ông G.G thường xuyên ngồi uống bia ở quán nên anh biết rất rõ ông này.

“Ông này có tình cảm với chị H, nhưng chị ấy sang kể chuyện bảo không thích vì không hợp nhau. Chị H là người xinh xắn và rất tốt tính. Chị ấy mở tiệm may được vài tháng nay, quần áo của tôi hỏng toàn mang sang để sửa. Thương chị ấy quá!”, anh Hoàng chia sẻ.