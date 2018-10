Nữ sinh bị nhầm trong vụ dâm ô ở Thái Bình: Lại cầu cứu công an

(Dân Việt) Gia đình nữ sinh lớp 9 bị nhầm là nạn nhân trong vụ nghi án dâm ô tập thể ở Thái Bình đã gửi đơn lên cơ quan công an đề nghị làm rõ sự việc.

Bà Nguyễn Thị D.T và ông Võ Thu N.

Theo Trí thức trẻ, ông Võ Thu N. (bố nữ sinh V.N.T.B - người bị nhầm là nạn nhân trong vụ nghi án dâm ô tập thể ở Thái Bình) cho biết, hôm nay (12.10) gia đình ông đã gửi đơn tới Công an TP.Thái Bình đề nghị cơ quan chức năng làm rõ sự việc một số trang mạng tự ý đăng hình ảnh con gái ông chụp cùng bị can Phạm Như Hiển (còn gọi là Kiểm - 1 trong 4 bị can bị khởi tố) - gây ra hiểu nhầm rằng V.N.T.B có liên quan đến sự việc gây rúng động dư luận trên.

"Con gái tôi có chụp chung ảnh với anh Kiểm nhưng cháu không phải là nạn nhân của nghi án dâm ô trẻ em tập thể ở Thái Bình.

Việc một số trang mạng đưa các hình ảnh của con gái tôi lên rồi nói xấu, bôi nhọ đã làm ảnh hưởng đến việc học, tinh thần, sức khỏe của cháu cũng như danh dự gia đình tôi. Tôi đề nghị cơ quan chức năng làm rõ vấn đề, trả lại sự trong sạch cho cháu, gia đình.

Bộ phận nhận đơn của Công an TP.Thái Bình đã tiếp nhận và hứa sẽ chuyển tới các đơn vị liên quan giải quyết", ông N. cho biết.

Bức ảnh Hiển chụp cùng con gái bà Diễm T. đang bị hiểu nhầm.

Chia sẻ trên tờ báo này, bà Nguyễn Thị D.T. (mẹ nữ sinh T.B.), cho hay, sau khi bức ảnh của con gái bà chụp chung với ông Kiểm lan truyền, kèm theo thông tin xấu đã gây ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của cháu, gia đình cũng gặp nhiều phiền toái.

Bà D.T nói nhiều bạn bè, người thân liên tục gọi điện hỏi, xác minh khiến vợ chồng bà vất cả thanh minh. Sự việc còn khiến nữ sinh này bị sốc, tâm lý không ổn định khi đến trường.

Cháu là diễn viên múa nên ăn mặc như trong bức ảnh chụp với ông Kiểm để xinh đẹp hơn, nhưng khi bị chú thích thành nạn nhân vụ việc khiến cháu bị ảnh hưởng tâm lý.

Con gái tôi dùng Facebook, sau việc bị nhầm là nạn nhân có hàng nghìn người vào bình luận nói xấu, thậm chí chửi bới, mỉa mai...

Nhìn họ bình luận những điều khó nghe cháu chỉ biết khóc. Do lo ngại những bình luận trên ảnh hưởng khiến cháu không đi học được nên gia đình không cho con xem Facebook, khóa trang cá nhân này lại - bà T. chia sẻ.

Theo bà T., vài ngày nay được bố mẹ động viên, T.B đã ổn định hơn, tiếp tục đi học.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ dâm ô liên quan đến Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh này và 3 người khác đều có địa vị thuộc địa phương. Đặc biệt, 1 trong 4 nghi can trong vụ án này từng nhận là bố nuôi của nạn nhân (đó là Kiểm).

Cụ thể 4 bị can gồm: Phạm Như Hiển (tên gọi khác là Phạm Như Kiểm, 44 tuổi, ở tổ 50 khu đô thị Kỳ Bá); Phạm Đức Việt (44 tuổi, ở khu đô thị Petro Thăng Long, phường Quang Trung), Phạm Văn Lam (46 tuổi, ở phường Tiền Phong, nguyên Phó phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình) và Từ Minh Tuyên (47 tuổi, ở phường Trần Hưng Đạo, cùng TP.Thái Bình).

Phạm Như Hiển (tên khác là Phạm Như Kiểm).

Theo VNE, nữ sinh bị xâm hại có năng khiếu múa hát từ nhỏ, tham gia sinh hoạt tại Nhà văn hóa thiếu nhi TP.Thái Bình. Qua các lần đi diễn, em quen Phạm Như Hiển (tên khác là Kiểm), ở gần nhà, làm nghề kinh doanh bất động sản, xây dựng.

Kiểm nhận là bố nuôi của nữ sinh. Ngày 29.8, Kiểm rủ nữ sinh đi dự tiệc tại một địa điểm sang trọng cùng nhóm bạn của mình, trong đó có Phạm Đức Việt (44 tuổi, chủ doanh nghiệp), Từ Minh Tuyên (47 tuổi) và thượng tá Phạm Văn Lam (46 tuổi, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh).

Nhà chức trách cáo buộc, sau bữa tiệc, thấy nữ sinh chếnh choáng men say, Kiểm cùng Việt, Tuyên, Lam đưa em vào khách sạn.

Hai ngày mất liên lạc với nữ sinh, gia đình đi tìm con, liên lạc cả với Kiểm song không có kết quả. Gia đình sau đó trình báo công an, nhờ tìm kiếm.

Ngày 2.9, tiếp nhận tin trình báo, Công an TP.Thái Bình vào cuộc thì nữ sinh này bất ngờ trở về trong tình trạng sức khỏe kém, tinh thần hoảng loạn. Nữ sinh cho hay bị bốn người đàn ông nêu trên xâm hại tình dục. Nhóm Kiểm thương lượng bồi thường song gia đình nữ sinh từ chối và tố cáo sự việc.

Căn cứ lời khai của nạn nhân, trích xuất dữ liệu từ camera an ninh tại khách sạn, ngày 11.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình khởi tố vụ án hình sự “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” và “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”, theo điều 145, 146 Bộ luật Hình sự 2015.

Lệnh bắt Kiểm, Việt được thực hiện trong ngày. 23 ngày sau, thượng tá Lam và Tuyên bị bắt.

Điều 31 Bộ Luật dân sự 2005 quy định về quyền của cá nhân đối với hình ảnh như sau: Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình. Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý; trong trường hợp người đó đã chết, mất năng lực hành vi dân sự, chưa đủ mười lăm tuổi thì phải được cha, mẹ, vợ, chồng, con đã thành niên hoặc người đại diện của người đó đồng ý, trừ trường hợp vì lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng hoặc pháp luật có quy định khác. Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh. Khoản 1, Điều 121, Bộ luật hình sự 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) có quy định như sau: “Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm“. Theo Người đưa tin

