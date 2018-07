Ông Phan Văn Vĩnh dối trá thế nào khi báo cáo Bộ trưởng Công an?

(Dân Việt) Theo kết luận điều tra vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng internet của Công tỉnh Phú Thọ, ông Phan Văn Vĩnh (từng là Trung tướng, từng là Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, đã bị tước danh hiệu khi khởi tố) không chỉ bao che cho Công ty CNC tổ chức đánh bạc trên mạng internet, mà còn dối trá khi báo cáo cấp trên.

Ông Phan Văn Vĩnh (ảnh IT)

Không báo cáo theo yêu cầu

Kết luận điều tra nêu rõ, theo sự chỉ đạo của ông Phan Văn Vĩnh, ông Nguyễn Thanh Hóa (từng là Thiếu tướng, từng là Cục trưởng Cục cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), đã bị tước danh hiệu khi khởi tố) chỉ đạo cấp dưới soạn thảo công văn số 1574/C41-C50 trình ông Vĩnh ký gửi Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an về việc triển khai thực hiện lộ trình phát triển Công ty CNC và đề xuất: Giao Tổng cục Cảnh sát làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp phép hoạt động thí điểm mô hình cổng trò chơi trên mạng cho Công ty CNC.

Mặc dù chưa có ý kiến của Bộ trưởng, nhưng ông Phan Văn Vĩnh đã ký công văn gửi Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị cấp giấy phép hoạt động cho trò chơi trên mạng của Công ty CNC.

Ngày 31.5.2016, Bộ trưởng Bộ Công an đã không đồng ý đề xuất với nội dung tại công văn 1574 và cho ý kiến chỉ đạo: Tổng cục Cảnh sát đề xuất công tác quản lý và đấu tranh với loại tội phạm này trên mạng.

Trước đó, vào ngày 27.5.2016, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã ký công văn gửi ông Phan Văn Vĩnh, ông Nguyễn Công Sơn (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) và Nguyễn Thanh Hóa, yêu cầu báo cáo gửi Bộ trưởng và Thứ trưởng Bộ Công an về hoạt động của công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ CNC nói chung và hoạt động hợp tác giữa Công ty CNC với Công ty VTC online, liên quan đến hoạt động của 2 game bài RikVip.com và 23dzo.com không phép mang tính chất đánh bạc trá hình có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Sau khi nhận được công văn của Thứ trưởng Bộ Công an, ông Phan Văn Vĩnh không báo cáo theo yêu cầu, không chỉ đạo các đơn vị chức năng điều tra xác minh, xử lý. Ông Vĩnh tiếp tục chỉ đạo cấp dưới ký công văn gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử về việc đề nghị hỗ trợ công ty nghiệp vụ thuộc Tổng cục Cảnh sát. Tuy nhiên Bộ Thông tin và Truyền thông đã không cấp phép vì trò chơi sử dụng lá bài, mô phỏng trò chơi trong các sòng bạc, có thể có những tác động tiêu cực đối với xã hội.

Báo cáo gian dối

Theo chỉ đạo của ông Phan Văn Vĩnh, ông Nguyễn Thanh Hóa đã giao cấp dưới làm công văn để ông Vĩnh ký báo cáo Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an về tình hình game online tiền ảo tại Việt Nam. Sau khi công văn được trình cho ông Vĩnh, ông này đã chỉnh sửa rồi cho cấp Phó ký. Báo cáo này có nội dung: Tháng 6.2015, Công ty CNC liên kết với Công ty VTC truyền thông trực tuyến- VTV Mobile thuộc Tổng công ty truyền thông đa phương tiện Việt Nam xây dựng và điều hành hai cổng trò chơi điện tử trực tuyến là RikVip.com và 23dzo.com, hai cổng này đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động. Trên thực tế hai cổng trò chơi điện tử này không được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động.

Về phía Thượng tướng Lê Quý Vương, do ông Vĩnh, ông Hóa không báo cáo theo yêu cầu nên Thứ trưởng Vương đã yêu cầu báo cáo lần hai. Lúc này, ông Hóa chỉ đạo cấp dưới soạn công văn để ông ký yêu cầu Công ty CNC chấm dứt hoạt động 2 Website RikVip.com và 23dzo.com với lý do hoạt động các Website này có biểu hiện phức tạp, ảnh hưởng không tốt đến dư luận xã hội. Đồng thời soạn công văn gửi ông Phan Văn Vĩnh báo cáo việc đã yêu cầu Công ty CNC dừng hoạt động với 2 cổng game nói trên.

Đến ngày 28.4.2016, ông Hóa ký văn bản gửi ông Phan Văn Vĩnh báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh trò chơi trực tuyến trên mạng internet, trong đó có nêu game bài RikVip do Công ty CNC và Công ty VTC online phát hành và game bài đổi thưởng có dấu hiệu đánh bạc, tổ chức đánh bạc và đề xuất điều tra, thu thập chứng cứ xác định các cá nhân tổ chức điều hành game online đổi thưởng có dấu hiệu vi phạm pháp luật để xử lý.

Ông Phan Văn Vĩnh có bút phê đồng ý đề xuất báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xây dựng kế hoạch bóc dỡ, tích cực phòng ngừa và triệt để xử lý nghiêm theo pháp luật. Nhưng trên thực tế, Tổng cục Cảnh sát và C50 thời điểm đó không xây dựng kế hoạch báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, cũng không có hoạt động để điều tra, xác minh để đấu tranh với các cá nhân, tổ chức kinh doanh, vận hành game online đổi thưởng, trong đó có game bài RikVip.