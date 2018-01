Phó Thủ tướng yêu cầu điều tra, làm rõ vụ nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh

Về vụ nổ tại một điểm mua bán phế liệu ở Yên Phong, Bắc Ninh sáng 3.1, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vừa có chỉ đạo yêu cầu điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ nổ và xử lý nghiêm vi phạm về quản lý vũ khí.

Chiều nay 3.1, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về vụ nổ ở xã Văn Môn, huyện Yên Phong, Bắc Ninh xảy ra vào sáng cùng ngày.

Hiện trường vụ nổ - Ảnh: Huy Thanh

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân và thân nhân người bị nạn.

Đồng thời yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo khẩn trương tổ chức thăm hỏi, động viên, khắc phục hậu quả, có biện pháp hỗ trợ kịp thời những nạn nhân và thân nhân người bị nạn, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các lực lượng chức năng sớm điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và UBND tỉnh Bắc Ninh khẩn trương điều tra, xác minh về nguồn gốc vật liệu gây nổ; có biện pháp chấn chỉnh và xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm về quản lý vũ khí, vật liệu nổ để bảo đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15.1.2018.

Trước đó như báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 4 giờ sáng 3.1, xảy ra một vụ nổ lớn ở xã Văn Môn (huyện Yên Phong, Bắc Ninh) đã vùi lấp 5 ngôi nhà khiến 7 người bị thương và 2 người tử vong.

Nguyên nhân ban đầu được được xác định là xuất phát từ một cơ sở thu mua phế liệu.

Đến khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, một công nhân tên Hà, quê Thanh Hóa đang làm việc gần hiện trường vụ nổ thì bị một đầu đạn phát nổ gây thương tích nặng. Hiện nạn nhân đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh cho biết nguyên nhân ban đầu vụ nổ là do người dân mua vật liệu nổ về đây để chế xuất phế liệu nên dẫn đến nổ.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn khẩn yêu cầu Sở Y tế Bắc Ninh huy động mọi nguồn lực để tiếp nhận, cấp cứu, điều trị cho người bị nạn trong vụ nổ lớn tại Bắc Ninh.

Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Bắc Ninh tiếp tục chỉ đạo sát sao các cơ sở y tế, các bệnh viện trực thuộc như: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, Bệnh viện huyện Yên Phong… phối hợp với các đơn vị liên quan huy động các thầy thuốc giỏi, bảo đảm đủ thuốc, phương tiện cấp cứu, xử trí, cứu chữa người bị nạn, giảm tối thiểu số nạn nhân tử vong, thương tích. Trường hợp cần thiết có thể kiến nghị với Bộ Y tế để kịp thời điều động, hỗ trợ về nhân lực, kỹ thuật chuyên môn, thuốc, trang thiết bị… nhằm đảm bảo công tác cứu chữa hiệu quả cao nhất cho các nạn nhân trong vụ nổ.