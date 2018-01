Soi vị thế đắc địa 'lâu đài ma túy' của Tàng Kaengnam

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh ngôi nhà bảy tầng nằm sát quốc lộ 6 (thuộc địa phận trung tâm thị trấn nông trường Mộc Châu) bị phá dỡ. Ngôi nhà này được trùm ma túy Tráng A Tàng xây dựng nhiều năm trước. Người dân quanh đây gọi tòa nhà này là “lâu đài Tàng KeangNam”. Do kết cấu đồ sộ nên trong quá trình phá dỡ, một phần của tòa nhà đổ ập xuống chiếc máy xúc đang hoạt động phía dưới, rất may không có thiệt hại về người. Ngày 26.7.2013, thời điểm ngôi nhà 7 tầng trên vừa được xây xong phần thô, Tráng A Tàng cùng vợ và đồng phạm bị bắt khi đang vận chuyển trái phép 265 bánh heroin qua địa phận tỉnh Bắc Ninh. Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định, Tráng A Tàng đã thực hiện tất cả 13 hành vi mua bán trái phép chất ma túy, với số lượng gần 1.800 bánh heroin (trọng lượng gần 630 kg). Căn cứ vào tài liệu điều tra, cơ quan chức năng cho rằng nguồn gốc số tài sản trên do Tàng buôn bán heroin mà có; tòa nhà 7 tầng thuộc diện kê biên tài sản. Cuối năm 2016, Tàng “Keangnam” bị tuyên tử hình.