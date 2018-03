Thăng quân hàm cho cảnh sát trẻ hy sinh khi cứu xe mía giữa dòng lũ

Ngày 5.3, Thượng tá Trần Ngọc Anh - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Công an tỉnh Gia Lai vừa ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng sỹ lên Thiếu úy trước thời hạn cho anh Bùi Minh Quý, người đã hy sinh trong lúc cứu xe mía khỏi dòng lũ.

Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã ký quyết định nâng bậc hàm từ Thượng sĩ lên Thiếu úy trước thời hạn đối với anh Bùi Minh Quý (SN 1993) công tác tại Đội Cảnh sát PCCC-CNCH khu vực An Khê (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh).

Hiện trường chiếc mía mắc giữa dòng lũ

Ngoài ra, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng quyết định truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho anh Quý.

Được biết, chiều 4.3.2018, sau lễ truy điệu, thi thể của chiến sĩ Bùi Minh Quý đã được đưa về để an táng tại nghĩa trang quê nhà.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Dương Thanh Bình - Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, hoàn cảnh của anh Quý rất khó khăn, cha mẹ đã già và đều bị bệnh nặng, trong khi anh Quý là con trai duy nhất trong gia đình.

“Công an tỉnh đã có quyết định tổ chức lễ phát động trong toàn lực lượng để kêu gọi hỗ trợ cho gia đình đồng chí Quý”, Đại tá Bình nói.

Như báo Dân trí đã thông tin, ngày 3.3.2018, xe tải chở mía do tài xế Trương Quang Vinh điều khiển đi ngang qua đập tràn ra Nhà máy đường thị xã An Khê thì bị chết máy đúng lúc Thủy điện An Khê - Ka Nak đang xả nước. Xe bị kẹt lại, tài xế phải leo lên nóc xe mía kêu cứu.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Khu vực thị xã An Khê đã điều 1 xe cùng 6 cán bộ, chiến sĩ đến cứu hộ. Trong quá trình giải cứu tài xế, anh Quý đã bị dòng nước chảy xiết cuốn xuống ngầm tràn.

Đến 15h35, lực lượng chức năng tiếp cận và vớt được thi thể của chiến sĩ Quý lên bờ. Riêng tài xế xe tải cũng đã được giải cứu an toàn.