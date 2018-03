Thứ trưởng Bộ GĐ ĐT: Có ứng viên GS, PGS nói tốt 2-3 ngoại ngữ

(Dân Việt) Trả lời báo chí tại buổi họp báo thường kỳ của Chính phủ chiều tối nay (1.3) về vấn đề phong chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS), Thứ trưởng Bộ GD ĐT Phạm Mạnh Hùng khẳng định, chất lượng của ứng viên chức danh kể trên năm nay tăng hơn so với năm 2016.

Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng. (Ảnh: Đàm Duy)

Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng cho biết, việc xét GS, PGS là hoạt động thường niên. Năm 2017, số lượng ứng viên tiêu chuẩn đạt chức danh GS, PGS tăng nhiều so với các năm trước nguyên nhân do thời gian kết thúc nộp hồ sơ xét công nhận kéo dài thêm 6 tháng so với 2016 theo quy chế mới.

“Trong 6 tháng đó, số lượng ứng viên tích lũy đủ điều kiện tăng lên nhiều. Số lượng ứng viên có khả năng đáp ứng đủ điều kiện do những năm gần đây Chính phủ có đề án cử cán bộ giảng dạy tại các trường đại học (ĐH) đi học ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước. Những người này được đào tạo rất bài bản. Họ tích lũy đủ điều kiện về các công trình nghiên cứu, số giờ giảng dạy... để làm ứng viên xét tuyển, số lượng này cũng tăng”, Thứ trưởng Hùng cho biết.

Vẫn theo Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng, những năm gần đây, nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo ở các cơ sở ĐH, nhiều cơ sở đào tạo cả công lập và tư lập rất chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giảng viên nên số lượng cán bộ giảng dạy dần tích lũy được đủ điều kiện trở thành ứng viên.

“So với năm 2016, năm 2017, chất lượng ứng viên nhìn chung tăng lên. Dù theo quy chế hiện nay, việc công bố kết quả nghiên cứu chưa phải là bắt buộc nhưng thực tế, nhiều ứng viên có các bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế, số lượng này tăng mạnh. Nếu năm 2016 chỉ có hơn 2.500 bài thì năm 2017 đã có hơn 5.300 bài. Năng lực ngoại ngữ của các ứng viên tăng, có những ứng viên thành thạo từ 2-3 ngoại ngữ. Theo kết quả xét của Hội đồng, tổng số người đạt yêu cầu là 1.226 người/1.537 ứng viên (đạt tỷ lệ tiêu chuẩn trên 76%), tỷ lệ này cũng xấp xỉ so với các năm trước”, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng thông tin.