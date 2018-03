Tổng Bí thư: Không để kẻ địch lôi kéo, tấn công vào nội bộ công an

(Dân Việt) "Cán bộ chiến sĩ công an phải luôn giữ mình trong sạch, vững vàng, không sa ngã trước sự mua chuộc, lôi kéo của các phần tử xấu, "lợi ích nhóm"..." - đây là yêu cầu được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt nhấn mạnh trong thư gửi tới Hội thảo 70 năm Công an Nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy.

Tổng Bí thư gửi thư đến Hội thảo Hội thảo Khoa học quốc gia “70 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” (ảnh VTV).

Hôm nay (5.3), Bộ Công an phối hợp với Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo Khoa học quốc gia “70 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có thư gửi Hội thảo.

Tổng Bí thư cho biết, ông có ý định đến tham dự cuộc Hội thảo rất quan trọng và có ý nghĩa này để được trực tiếp lắng nghe và học tập các đồng chí, song vì có công việc đột xuất, nên không thể đến dự được nên có mấy lời gửi tới Hội thảo.

Theo Tổng Bí thư, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Công an và quân đội là hai cánh tay của nhân dân, của Đảng, của Chính phủ". Đối với lực lượng Công an, Người đã có nhiều lời huấn thị, chỉ bảo vô cùng quý báu, có giá trị to lớn đối với các mặt công tác Công an. Ngày 11.3.1948, trong thư gửi đồng chí Giám đốc Công an khu XII, Người đã căn dặn lực lượng Công an về Tư cách người công an cách mạng. Đó là: "Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính. Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ. Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành. Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép. Đối với công việc, phải tận tuỵ. Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo". Đó là lời dạy rất mộc mạc, giản dị, nhưng hàm chứa những tình cảm rất ân cần, tâm huyết, những nội dung tư tưởng vô cùng sâu sắc, đã trở thành kim chỉ nam chỉ đạo mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân.

Thực hiện lời dạy của Người, hơn 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đùm bọc giúp đỡ của nhân dân, lực lượng Công an đã không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, vì nhân dân phục vụ.

“Hiện nay, đất nước ta đang đứng trước những thời cơ, thuận lợi mới để phát triển, nhưng cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an nhân dân do đó cũng ngày càng nặng nề, khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện để thực sự là lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại; thực sự là "thanh kiếm và lá chắn" bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân. Tôi hoan nghênh Bộ Công an phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân đồng tổ chức Hội thảo khoa học - thực tiễn cấp quốc gia "70 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" vào đúng dịp này”, Tổng Bí thư cho biết.

Vẫn theo Tổng Bí thư, điều quan trọng là, thông qua Hội thảo và ngay sau khi kết thúc Hội thảo, phải tiếp tục tuyên truyền, giáo dục sâu rộng nội dung, giá trị, ý nghĩa lịch sử của Sáu điều Bác Hồ dạy về Tư cách người Công an cách mạng đến từng cán bộ, chiến sĩ Công an và trong toàn Đảng, toàn dân, đưa phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" lên tầm cao mới.

Cùng với xây dựng, giáo dục, tu dưỡng, rèn luyện, phải đấu tranh loại bỏ tư tưởng trung bình chủ nghĩa, ngại khó, ngại khổ; ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành pháp luật kém; đạo đức, lối sống sa sút, thoái hoá, biến chất; loại bỏ thái độ cửa quyền, hách dịch, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho dân; đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", không để kẻ địch mua chuộc, lôi kéo, tấn công vào nội bộ Công an; luôn bảo vệ, giữ gìn danh dự và uy tín của lực lượng Công an như những điều thiêng liêng, cao quý nhất.

Tổng Bí thư cho rằng, mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải nêu cao dũng khí, thường xuyên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, rèn luyện cho bằng được các yêu cầu về tư cách, phẩm chất, xây dựng cho bằng được các mối quan hệ (với tự mình, với đồng sự, với Chính phủ, với nhân dân, với đối tượng, đối tác và kẻ địch) như lời Bác Hồ đã dạy. “Phải coi đây là việc làm thường xuyên, trở thành tiềm thức trong trái tim, khối óc và hành động thực tế trong công tác, chiến đấu hằng ngày của mình, luôn giữ mình trong sạch, vững vàng, không sa ngã trước sự mua chuộc, lôi kéo của các phần tử xấu, "lợi ích nhóm", không bị cám dỗ bởi những danh lợi tầm thường, không lợi dụng cương vị công tác của mình để làm phương hại đến lợi ích chung, lợi ích chính đáng của Đảng, Nhà nước, nhân dân”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.