Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc Tết tại tỉnh Hưng Yên

Sáng 19.2 (mùng 4 Tết Mậu Tuất), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hưng Yên và dự Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018, hưởng ứng phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.

Cùng đi với Tổng Bí thư có Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường; Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Hoàng Xuân Chiến; lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư, đại diện lãnh đạo và các tầng lớp nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Trong không khí vui tươi, đầm ấm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ báo cáo với Tổng Bí thư những thành tựu nổi bật của Hưng Yên.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Sau 20 năm tái lập tỉnh, năm 2017 Hưng Yên thu ngân sách 1200 tỷ đồng, đạt 113% kế hoạch được giao, tăng 150 lần so với năm đầu tái lập. Tỷ trọng công nghiệp đạt 51% trong cơ cấu kinh tế, Hưng Yên đang phấn đấu sớm trở thành tỉnh công nghiệp, đô thị vệ tinh của thủ đô Hà Nội. Sản xuất nông nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng khá, chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng vật nuôi. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, bình quân toàn tỉnh đạt 17,7 tiêu chí/xã, tỉnh phấn đấu năm 2018 đạt bình quân 18,1 tiêu chí/xã và sớm trở thành tỉnh nông thôn mới.

Trong năm qua, Hưng Yên thu hút 255 dự án đầu tư mới, bằng tổng thu hút đầu tư 3 năm trước cộng lại. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, công tác tuyên giáo, dân vận, kiểm tra giám sát được tăng cường; việc thu hút trí thức trẻ về công tác tại các xã, phường, thị trấn được quan tâm... Hưng Yên phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2018, năm bản lề có ý nghĩa quyết định thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Tổng Bí thư bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi trong dịp đầu Xuân Mậu Tuất 2018 đến thăm tỉnh Hưng Yên, vùng địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, yêu nước cách mạng, có nhiều đóng góp trong kháng chiến trước đây và công cuộc đổi mới ngày nay. Mỗi lần về thăm, Tổng Bí thư đều cảm nhận không khí đổi mới, phát triển của Hưng Yên.

Đọc 4 câu thơ thay lời chúc mừng năm mới: Xuân này hơn hẳn mấy Xuân qua; Thắng lợi tin vui khắp nước nhà; Cả nước hân hoan mừng Xuân mới; Khải hoàn ta viết tiếp bài ca, Tổng Bí thư mong muốn và tin tưởng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hưng Yên tiếp tục đoàn kết, phấn đấu, phát huy truyền thống và những thành tựu, kinh nghiệm đã đạt được, xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển, giàu mạnh.

Tiếp đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dâng hoa và trồng cây lưu niệm tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tưởng nhớ vị lãnh đạo tiền bối, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước.

Trong không khí ấm áp của mùa Xuân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tham dự Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức, tại phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân, đoàn viên thanh niên trong tỉnh nô nức tham gia trồng những cây xanh đầu tiên, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.

Kể từ mùa Xuân Canh Tý (năm 1960), "Tết trồng cây" do Bác Hồ khởi xướng đã trở thành phong trào sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân mỗi khi Tết đến Xuân về. Thấm sâu lời căn dặn của Bác: "Mùa Xuân là Tết trồng cây/Làm cho đất nước càng ngày càng Xuân," Tết trồng cây trở thành nét đẹp văn hóa giàu ý nghĩa nhân văn của nhân dân ta mỗi dịp Tết đến Xuân về, góp phần quan trọng vào việc cải thiện môi trường sinh thái, mang lại màu xanh cho đất nước.

Hàng năm Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên đều tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây mùa Xuân và được nhân dân nô nức hưởng ứng. Năm 2017, toàn tỉnh đã trồng được 620.300 cây, đạt 108% kế hoạch; trong đó cây ăn quả gồm: nhãn, vải, cam, bưởi, quýt trên 590.000 cây; cây lấy gỗ, cây bóng mát trên 29.000 cây.

Phong trào trồng cây mùa Xuân đã lan tỏa sâu rộng trong việc chuyển đổi vườn tạp, chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, cây cảnh, cây hoa, cây dược liệu cho giá trị kinh tế cao. Kết quả phong trào trồng cây nhân dân hàng năm đã thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, xây dựng nông thôn mới.

Năm 2018, Hưng Yên tiếp tục phát huy cao độ truyền thống của quê hương văn hiến và cách mạng, quê hương vinh dự được Bác Hồ 10 lần về thăm và trao cờ làm thủy lợi khá nhất cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện kế hoạch trồng cây nhân dân, tổ chức Tết trồng cây một cách thiết thực hiệu quả, tránh hình thức.

Với phương châm "người người trồng cây, nhà nhà trồng cây," trồng cây gắn với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng nâng cao giá trị thu nhập trên đất, trồng cây gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng không gian đô thị xanh, sử dụng có hiệu quả tài nguyên đất đai, cải thiện môi trường sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu. Đến thăm và chúc Tết đông đảo công nhân Công ty cổ phần may Hưng Long II (phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương các tầng lớp nhân dân tỉnh Hưng Yên, trong đó có anh chị em công nhân cần cù chịu khó, lao động sáng tạo, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của quê hương Hưng Yên và đất nước.

Tổng Bí thư chia sẻ với anh chị em công nhân đã cố gắng khắc phục khó khăn, âm thầm vất vả ngày đêm để hoàn thành những ca trực, làm ra những sản phẩm có chất lượng, hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty.

Qua 10 năm hình thành và phát triển, Công ty cổ phần may Hưng Long II đã không ngừng đổi mới công nghệ cũng như mở rộng quy mô sản xuất, xây dựng nhà xưởng khang trang, hiện đại, giải quyết công ăn việc làm cho gần 1000 lao động. Năm 2017, Công ty đạt doanh thu trên 140 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 3,5 tỷ đồng, thu nhập bình quân của công nhân đạt hơn 8,3 triệu đồng/người/năm.

Nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi tới toàn thể anh chị em công nhân Công ty cổ phần may Hưng Long II và công nhân lao động cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất, bước sang năm mới với khí thế mới, động lực mới, niềm tin mới, quyết tâm mới, xây dựng quê hương đất nước ngày càng hưng thịnh, phát triển, cuộc sống nhân dân ngày càng no ấm, hạnh phúc, yên bình. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tặng quà cho 10 công nhân tiêu biểu; lãnh đạo các bộ, ngành, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tỉnh Hưng Yên tặng quà các công nhân của Công ty cổ phần may Hưng Long II.