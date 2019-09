Triệu tập nhân viên cấp cao, người thân của Nguyễn Thái Luyện

Ngày 28/9, Công an TP.HCM đã triệu tập, mời làm việc với nhiều nhân viên cấp cao, người thân của Nguyễn Thái Luyện Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba để làm việc về vụ án lừa đảo hơn 6.700 khách hàng ở Công ty Alibaba, công ty con, chi nhánh công ty này.

Trong số những người được triệu tập làm việc, có các nhân viên cấp cao như Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện, cũng là Giám đốc phụ trách tài chính tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba), Huỳnh Thị Ngọc Như (Phó giám đốc phụ trách đối ngoại), Trang Chí Linh (Phó giám đốc phụ trách pháp lý),…

Triệu tập nhân viên cấp cao, người thân của Nguyễn Thái Luyện Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba.

Bên cạnh đó còn có 2 người khác là ông Nguyễn Văn Huấn và bà Thái Thị Túc. Cả 2 là cha mẹ của 3 anh em Nguyễn Thái Luyện (34 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Alibaba) và Nguyễn Thái Lực (20 tuổi, là giám đốc nhiều công ty con của Công ty Alibaba).

Công an TP.HCM đã có văn bản gửi đến ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM nhằm xác minh thông tin tài khoản của các nhân viên cấp cao, vợ, cha mẹ của Nguyễn Thái Luyện. Hầu hết các tài khoản này có giao dịch lượng tiền lớn với Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba, với khách hàng. Những động thái này từ Công an TP.HCM nhằm phong toả, ngăn chặn nhiều tài khoản ngân hàng để tránh bị tẩu tán tài sản trong vụ án mà Luyện là chủ mưu.

Ba anh em Nguyễn Thái Luyện bị bắt giam.

Trước đó, ngày 24/9, Công an TP.HCM khởi tố bị can lệnh tạm giữ với Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh (em trai Luyện) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 26/9, Công an TP.HCM đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thái Lực, em trai chủ tịch Alibaba Nguyễn Thái Luyện.

Qua điều tra, Nguyễn Thái Luyện với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Alibaba giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đã chỉ đạo và cùng Nguyễn Thái Lĩnh (em trai) thành lập ra Công ty Alibaba và các công ty thành viên (có quy mô hơn 2.600 nhân viên) đã thu gom mua số lượng lớn đất nông nghiệp với tổng diện tích khoảng hơn 600 ha.

Sau đó phần đất này Luyện, Lĩnh giao cho người thân đứng tên và tự vẽ ra 43 "dự án" không có thật tại một số tỉnh phía Nam gồm: Đồng Nai: 29 "dự án"; Bà Rịa – Vũng Tàu: 13 "dự án"; Bình Thuận: 2 "dự án" chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án… rồi tổ chức quảng cáo là đất nền dự án (đất ở) để lừa bán cho các khách hàng. Tính đến ngày 30/6, Công ty Alibaba đã ký hợp đồng bán nền đất cho hơn 6.700 khách hàng thu được 2.500 tỷ đồng.

Qua điều tra xác định, các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án "ma" làm mồi nhử). Đến nay, Công an TP.HCM, Công tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tiếp nhận gần 1.500 cá nhân tố giác Công ty Alibaba có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới gần 1000 tỷ đồng.