Vụ lở đá chết người ở Thái Nguyên: Nạn nhân đang đi khảo sát mỏ đá

(Dân Việt) Vụ tai nạn chiều 2.3 tại mỏ đá Phú Lương thuộc địa phận xã Yên Lạc (huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) đã khiến anh Bùi Văn Hằng (47 tuổi) tử vong. Đại diện doanh nghiệp xác nhận, nạn nhân không phải công nhân của công ty.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 2.3, Công an xã Yên Lạc nhận được tin báo tại mỏ đá Phú Lương (xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) xảy ra một vụ chết người do đá lở. Ngay sau đó, Công an xã Yên Lạc đã có mặt, bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp cùng Công an huyện Phú Lương xác minh và lập biên bản sự việc.

Mỏ đá Phú Lương - nơi xảy ra vụ tai nạn.

Theo đó, vào lúc 14h ngày 2.3, khi đang đi vào khu vực khai thác đá của mỏ đá Phú Lương để lấy dây gió an toàn, anh Bùi Văn Hằng (SN 1972, trú tại xóm Hin, xã Yên Đổ, huyện Phú Lương) không may bị đá lở rơi vào người dẫn đến tử vong. Theo một số nguồn tin ban đầu, anh Hằng hiện là công nhân làm việc tại mỏ đá Phú Lương.

Ngày 4.3, PV Dân Việt đã có buổi trao đổi với ông Nguyễn Bá Ngọc – Giám đốc điều hành phụ trách mỏ đá Phú Lương. Ông Nguyễn Bá Ngọc cho biết: "Anh Bùi Văn Hằng không phải công nhân của mỏ đá Phú Lương. Sở dĩ ngày hôm đó, anh Hằng có mặt tại mỏ đá là do anh đang có mong muốn vào phụ việc tại đây nên đã đi tham quan, khảo sát xem công việc có phù hợp hay không. Tuy nhiên, trong quá trình đi khảo sát, anh Hằng không chú ý mà đi vào khu vực khai thác đá có cắm biển báo nguy hiểm và không may bị đá lở rơi trúng người dẫn đến tử vong.

Ông Nguyễn Bá Ngọc – Giám đốc điều hành phụ trách mỏ đá Phú Lương trao đổi với PV Dân Việt về diễn biến sự việc.

Cũng theo ông Ngọc, việc nổ mìn đã diễn ra trước đó 3 tiếng đồng hồ nên không có việc do nổ mìn dẫn đến đá lở rơi vào người. Đồng thời Giám đốc điều hành phụ trách mỏ đá Phú Lương còn cho biết thêm, ngay sau khi nhận được tin báo, ông đã đến hiện trường cùng một số người đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên anh Hằng đã không qua khỏi.

Sau khi sự việc xảy ra, công ty đã báo cáo lên chính quyền địa phương đến lập biên bản sự việc chứ không hề giấu giếm. Hơn nữa, phía công ty cũng đã thỏa thuận và thống nhất phương án hỗ trợ gia đình nạn nhân, vì đây là sự việc rủi ro ngoài mong muốn nên gia đình anh Hằng cũng không kiện cáo.

Hiện gia đình nạn nhân đã đưa thi thể người bị nạn về nhà và hoàn tất các thủ tục an táng. Hồ sơ vụ việc đang được Công an huyện Phú Lương thụ lý để tiếp tục điều tra, làm rõ.