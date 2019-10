Vụ nam sinh chạy xe công nghệ bị sát hại: Grab phản ứng thế nào?

(Dân Việt) Liên quan về vụ việc một thi thể nam thanh niên mặc trang phục Grab mới được phát hiện tại Hà Nội vào chiều 29/9. Đại diện Công ty TNHH Grab đã xác nhận thông tin về danh tính và trách nhiệm hỗ trợ gia đình tài xế trẻ tuổi.

Theo thông tin từ Công an quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội, vào tối 28/9, Công an phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm báo cáo thông tin về việc phát hiện thi thể một nam tài xế xe ôm công nghệ Grab.

Được biết, nam tài xế trên nghi bị sát hại tại khu vực bãi đất hoang gần công trường thi công đường nối Phạm Văn Đồng đến KCN Nam Thăng Long, quận Bắc Từ Liêm. Sau đó, đại diện Grab đã ra thông báo xác nhận vụ việc và thông tin danh tính tài xế.

“Ngày 28/9/2019, Tổng đài Grab nhận được thông tin về việc phát hiện một thi thể nam mặc đồng phục GrabBike tại khu vực phường Thụy Phương (Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Sau khi phối hợp cung cấp và xác minh thông tin với cơ quan chức năng, Grab xác nhận đây là đối tác tài xế GrabBike mang tên Nguyễn Cao S.

Chân dung tài xế trẻ xấu số và chiếc xe máy bị cướp.

Chúng tôi vô cùng đau buồn và xin được chân thành chia sẻ với mất mát to lớn của gia đình đối tác Nguyễn Cao S. Hiện tại, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là tích cực phối hợp làm việc với Cơ quan chức năng để tiếp tục hỗ trợ điều tra vụ việc. Đồng thời, trong ngày 29/9/2019, chúng tôi cũng đã cử đại diện thăm hỏi và bước đầu hỗ trợ một phần chi phí giúp gia đình anh S. lo việc hậu sự và vượt qua giai đoạn khó khăn này.”, đại diện Grab thông tin.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, khoảng 20 giờ 30 ngày 26/09, anh Nguyễn Cao S. (18 tuổi, quê tại xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter, màu xanh, mang biển số 36B5 - 443.41 (số máy: G3D4E363338, số khung: RLCUG0610GY346223) chở theo 2 nam thanh niên, là khách vẫy ngang đường từ khu vực bến xe Mỹ Đình đến khu vực phường Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm).

Trước khi chở hai vị khách lạ, S. nhắn tin cho bạn gái mới quen tên N. cùng người bạn cùng phòng tên là Long về việc đang đợi khách ở khu vực Mỹ Đình rồi chụp hình hai vị khách kèm tin nhắn ‘Có gì báo công an nhé, tí chở hai thằng này lên Cổ Nhuế’. Cứ tưởng nam sinh nói trêu đùa người bạn cùng phòng không mảy may nghi ngờ.

Khi anh S chở 2 đối tượng trên đến khu vực tổ dân phố Tân Phong (phường Thụy Phương) thì bị đâm tử vong bằng hung khí và cướp đi chiếc xe máy cùng chiếc điện thoại iphone 7 Plus màu đen.

Sau khi gây án, các đối tượng bỏ lại thi thể anh S. tại bãi đất hoang, khu vực công trường đường nối với đường Hoàng Quốc Việt kéo dài rồi bỏ trốn.

Hình ảnh các nghi can được CA quận bắc Từ Liêm cung cấp.

Sau một ngày sau không liên lạc được với S và không thấy nam sinh này đi học nên người bạn cùng phòng đã vội vã điện thoại cho người thân của S. thông báo. Sau 2 ngày tìm kiếm, gia đình nạn nhân đã tìm thấy thi thể S. tại bãi đất hoang ở phường Thuỵ Phương (quận bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Chiều 29/9, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, đơn vị đang dán tờ rơi truy tìm 2 thanh niên là nghi can gây ra vụ giết người, cướp tài sản. Đặc điểm nhận diện, 2 nghi can khoảng 23-30 tuổi, dáng người gầy, mặc áo thun ngắn tay màu đen, tóc cắt ngắn, đi dép lê. Một trong 2 nghi phạm trên cánh tay trái có hình xăm.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm , Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, theo tình tiết vụ án được ghi nhận nhiều khả năng đây là vụ án giết người nhằm mục đích cướp tài sản. “Các đối tượng đã bàn bạc với nhau từ trước, chuẩn bị hung khí, sau đó lên kế hoạch thuê xe điều đến vị trí định sẵn rồi sát hại lái xe. Sau khi sát hại nạn nhân, các đối tượng đã chiếm đoạt chiếc xe máy, điện thoại,....

Hành vi phạm tội của các nghi can đã thể hiện ý thức "giết trước, cướp tài sản" đã cấu thành tội Giết người và tội Cướp tài sản. Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm g, n khoản 1 Điều 123 và Điều 168 BLHS 2015.” Luật sư Thơm cho biết.