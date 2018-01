'Vũ "nhôm" bị bắt ở Singapore vì giữ 2 hộ chiếu nhân dạng khác nhau

Ngày 20.12.2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Anh Vũ về tội "Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước". Sau khi xác định bị can Phan Văn Anh Vũ không có mặt tại nơi cư trú ở số 82 Trần Quốc Toản (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng), Cơ quan An ninh điều tra đã quyết định truy nã đối với ông này.