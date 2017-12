Vũ "nhôm" bỏ trốn, vụ án sẽ ra sao?

Việc để Vũ "nhôm" trốn thoát sau khi bị khởi tố được nhận định là do quản lý không tốt, có thể làm cho vụ án kéo dài, hậu quả không sớm được khắc phục.

Kkhám xét nhà riêng ông Vũ "nhôm"

Như thông tin đã đưa, ngày 23-12, Công an TP Đà Nẵng đã triển khai lệnh truy nã Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") đến công an các phường, xã trên toàn TP. Nhiều phường, xã, đơn vị đã nhận lệnh truy nã đồng thời chuẩn bị thông báo trên các phương tiện đại chúng cho người dân được biết và tố giác đối tượng bị truy nã.

Ông Vũ "nhôm" đầu tư tại dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước (TP Đà Nẵng) đang bị Thanh tra Chính phủ thanh tra toàn diệnẢnh: BÍCH VÂN

Sáng cùng ngày, cán bộ công an phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, nơi thường trú của Vũ "nhôm", xác nhận đã nhận quyết định truy nã đối tượng này từ Công an quận Hải Châu. Dự kiến đầu tuần sau, công an phường sẽ triển khai dán quyết định truy nã rộng rãi theo quy định.

Theo đại tá Lê Công Thạnh, nguyên Chỉ huy trưởng Tỉnh đội Quảng Nam - Đà Nẵng, khi nghe tin công an khám xét nhà Vũ "nhôm" thì ông nghĩ Vũ "nhôm" đã bị bắt theo quy trình. Tuy nhiên đến sáng 23-12, ông đọc được tin công an truy tố đồng thời phát lệnh truy nã Vũ "nhôm" thì rất bất ngờ. "Truy nã thì Vũ sẽ không chạy thoát đâu nhưng tôi phân vân là cơ quan quản lý không tốt, không chu đáo. Một đối tượng như thế thì phải được quản thúc, bây giờ để Vũ lọt đi có thể làm cho vụ án kéo dài và hậu quả sẽ không sớm được khắc phục" - đại tá Thạnh nói.

Đại tá Thạnh nhìn nhận đã bất ngờ khi Vũ "nhôm" bị khởi tố về tội cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước. "Trước đây, tôi nghĩ là công an sẽ bắt Vũ về các tội liên quan đến việc thâu tóm đất đai, nhà công sản nhưng nay lại là tội làm lộ bí mật. Theo suy đoán của tôi, có thể Vũ dùng thế lực sẵn có của mình để móc nối với những người nắm giữ tài liệu mật sau đó tuồn ra ngoài. Nghe nói quá trình xét nhà, công an đã thu giữ các tài liệu này " - đại tá Thạnh nói.

Đại tá Thạnh cho hay việc công an truy tố, khám xét nhà của Vũ "nhôm" là việc làm rất kịp thời và quyết liệt. Nhân đó, vị đại tá này đề nghị, đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn và kết quả phải được thông báo cho quần chúng nhân dân được biết. Theo ông Thạnh, vụ việc của Vũ "nhôm" nhất định có liên quan đến nhiều người, người đứng đằng sau, người trong tổ chức, có hợp đồng với Vũ. Ông Thạnh đề nghị làm rõ vấn đề này vì không có vùng cấm trong việc đó.

Ngoài ra, ông Thạnh cũng nhắc lại chuyện ông từng thẳng thắn đặt vấn đề về Vũ "nhôm" trong cuộc gặp giữa cấp tướng về hưu với Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa. Ông Thạnh đã đề nghị cơ quan chức năng làm rõ việc có hay không chuyện Vũ "nhôm" chỉ tay hăm dọa ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và nói "sẽ cho nghỉ việc" vì chính quyền không đồng ý Vũ thực hiện một số dự án. Ngay lúc đó, ngoài ông Thơ và Vũ "nhôm" còn có một số lãnh đạo khác của TP Đà Nẵng nhưng họ không có ý kiến gì.