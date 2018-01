Vụ nổ ở Bắc Ninh: Mong mỏi 10 năm mới có con, con lại tử vong

(Dân Việt) Sau khi lấy nhau được gần 10 năm, lo chạy chữa vợ chồng anh Tiến mới có một bé gái.

Sáng 3/1, một vụ nổ lớn xảy ra tại cơ sở thu mua phế liệu trong thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có khoảng 5 ngôi nhà bị sập, 2 cháu nhỏ tử vong. Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng xác định 2 cháu bé tử vong tên Đặng Thuỳ Trang (hơn 2 tuổi) và bé Nguyễn Tiến Nam (1 tuổi) đều ở thôn Quan Độ. Vụ nổ đã khiến gia đình anh Đặng Đình Tiến, 32 tuổi, nhà ngay sát ngôi nhà xảy ra vụ nổ đổ sập hoàn toàn. Anh Tiến là bố của bé Đặng Thùy Trang 2 tuổi đã tử vong. Anh Đặng Đình Tăng (bác ruột bé Trang) cho biết, anh Tiến cũng bị đa chấn thương, nhưng vì con mất, anh Tiến đã nén nỗi đau về nhà lo hậu sự cho con gái. Anh Đặng Đình Tăng (bác ruột bé Trang) thẫn thờ khi nghe tin cháu Trang tử vong “Vợ chồng Tiến làm nghề thợ mộc, nhà ở ngay sát ngôi nhà chứa vật liệu nổ. Tiến lập gia đình nhưng phải mất 10 năm lo chạy chữa mới có con. Khi sinh cháu Trang, ai trong gia đình cũng vui mừng. Con bé ngoan ngoãn lắm, ai ngờ tai hoạ ập đến cướp đi sinh mạng cháu tôi”, anh Tăng đau buồn nói. Theo anh Tăng, biết tin, mẹ bé Trang rất sốc, khóc ngất liên tục. Người thân đã phải đưa vợ chồng anh Tiến sang ở nhờ một người thân để tiện chăm sóc, tránh ảnh hưởng đến tâm lý, sức khoẻ của bố mẹ. Người thân đến chia buồn cùng gia đình anh Nguyễn Văn Lợi (29 tuổi) Nghe tin bé Nguyễn Tiến Nam (1 tuổi) tử vong, nhiều người dân trong thôn Quan Độ đã sang chia buồn cùng gia đình. Do nhà bị sập hoàn toàn nên thi thể bé Nam được đưa về nhà ông bà nội lo hậu sự. Chị Nguyễn Thị Thuấn, ở thôn Quan Độ, người nhà cháu Nam cho hay, bố bé Nam là anh Nguyễn Văn Lợi (29 tuổi) cũng bị thương trong vụ nổ và hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Bắc Ninh. Anh Lợi bị đa chấn thương, dị vật nằm ở gót chân phải. Chị Đặng Thị Thắm (23 tuổi, mẹ bé Nam) bị đa chấn thương, vỡ xương chậu, theo dõi vỡ bàng quang. Trước thời điểm xảy ra vụ nổ, vợ chồng anh Lợi làm nghề thu gom sắt vụn và ở nhờ nhà của người cậu bên đằng vợ tên là ông Đặng Đình Tiến vốn làm nghề thu mua phế liệu nhiều năm nay. “Lúc xảy ra vụ nổ trong nhà có bố mẹ và hai con gồm bé Nam và chị gái Nam khoảng 5 tuổi. Sức ép của vụ nổ quá lớn khiến cháu Nam tử vong, bố mẹ cháu bị thương. Chị gái của cháu Nam may mắn không bị thương”, chị Thuấn thông tin.

