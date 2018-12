Vụ nữ phóng viên tống tiền 70.000 USD: Bất ngờ chân dung kẻ môi giới

Hồi 16 giờ ngày 18.12, tại Tầng 2 Tòa soạn báo Thương hiệu và Công luận (đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội), Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an Quận Cầu Giấy bắt quả tang đối tượng Đào Thị Thanh Bình có hành vi cưỡng đoạt tiền. Bà Bình cưỡng đoạt số tiền 70.000 USD của ông Tăng Duệ Bằng (SN 1967, quốc tịch Trung Quốc, trú tại: phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang (là Giám đốc đối ngoại Công ty Luxshare-Ici Việt Nam). Tang vật thu giữ: 70.000 USD, 01 CPU liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành tạm giữ Đào Thị Thanh Bình về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” để phục vụ điều tra. Báo Thương hiệu và Công luận khẳng định Đào Thị Thanh Bình là phóng viên của báo, đồng thời nêu rõ Bình có đề xuất Ban Biên tập về việc thu thập thông tin viết bài về khu nhà ở của công nhân tại Công ty Luxshare - ICT Việt Nam. Ban Biên tập nhận thấy nhu cầu xây nhà ở cho công nhân là cần thiết nên đã đồng ý cho phóng viên thu thập thông tin viết bài. Ban biên tập có viết giấy giới thiệu cho phóng viên đến gặp công ty, Ban quản lý khu công nghiệp Bắc Giang và UBND tỉnh Bắc Giang để tìm hiểu. Quá trình tác nghiệp, phóng viên có báo cáo công việc đang chờ doanh nghiệp trả lời. Đây là lần thứ 2 nữ phóng viên này nhận tiền của công ty TNHH Luxshare - Ict Việt Nam. Trước đó, cũng với vi phạm trên, Bình đã nhận tiền bồi dưỡng của doanh nghiệp.