Vụ ông Đinh La Thăng: LS đề nghị trả hồ sơ, bị cáo không đồng ý

(Dân Việt) “Thời gian tạm giam, bị cáo đã ăn năn, bị cáo nhờ luật sư làm việc với gia đình để gia đình vay mượn, nộp 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả, mặc dù chưa biết trách nhiệm phải bồi thường đến đâu”, bị cáo Nguyễn Quốc Khánh nói.

Sáng nay (14.1), phiên tòa xét xử vụ án ông Đinh La Thăng và đồng phạm tiếp tục, các bị cáo bổ sung bào chữa sau phần các luật sư (LS) bào chữa.

Là người mở đầu phần tự bào chữa sáng nay, bị cáo Phùng Đình Thực nói: "Tại cơ quan điều tra, tôi luôn khai báo thành khẩn, tại tòa, bị cáo đưa ra chứng cứ chứng minh mình vô tội nhưng chứng cứ đấy lại cho rằng mình khai báo không thành khẩn. Bị cáo cũng không đổ lỗi cho cấp dưới mà chỉ đưa ra những chứng cứ mới để chứng minh sự phân công phân quyền rõ ràng, mỗi người có một việc, mỗi người một trách nhiệm".

Bị cáo Nguyễn Quốc Khánh chủ động nhờ gia đình nộp khắc phục 2 tỷ đồng.

Trong phần tự bào chữa, bị cáo Nguyễn Quốc Khánh, nguyên Phó Tổng GĐ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) nói đã thành khẩn, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Trong thời gian kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XVI diễn ra, bị cáo đang là đại biểu Quốc hội nhưng vẫn tích cực dành thời gian làm việc với cơ quan điều tra để góp phần làm sáng tỏ vụ án.

“Thời gian tạm giam, bị cáo đã ăn năn, bị cáo nhờ LS làm việc với gia đình để gia đình vay mượn nộp 2 tỷ đồng, mặc dù chưa biết trách nhiệm phải bồi thường đến đâu. Đây là bài học cho tất cả những người khác để trong mọi công việc luôn thực hiện đúng quy định của pháp luật, mong HĐXX xem xét dành cho bị cáo sự khoan hồng độ lượng, giúp cho bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời”, bị cáo Nguyễn Quốc Khánh nói.

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Phó Tổng GĐ PVN cho rằng, bị cáo tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, những nội dung gì liên quan đến vụ án bị cáo còn nhớ bị cáo đều khai báo để làm rõ bản chất vụ án.

Sau khi phân tích một số tình tiết trong vụ án, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn cho rằng, việc xử bị cáo Lê Đình Mậu, nguyên Phó trưởng Ban Tài chính, Kế toán, Kiểm toán của PVN về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng là chưa thỏa đáng. “Kính mong HĐXX xét xử, trách nhiệm của anh Mậu thuộc về tôi và ông Ninh Văn Quỳnh, nguyên Trưởng ban Tài chính, Kế toán, Kiểm toán của PVN”, bị cáo Sơn bày tỏ.

Bị cáo Sơn nói thêm, trong vụ án có một người công tác rất lâu năm trong ngành dầu khí, đó là bị cáo Nguyễn Ngọc Quý. Thời gian công tác bị cáo Quý chủ yếu làm công tác đoàn thể nhưng vì cơ cấu tổ chức bị cáo Quý cũng phải làm theo dẫn đến phải vào vòng lao lý. “Người như bị cáo Quý không cố tình làm sai, nếu bị cáo Quý không bị cách ly khỏi đời sống xã hội thì là điều mừng cho ngành dầu khí”, bị cáo Sơn bày tỏ.

Trong phần tự bào chữa, bị cáo Sơn nói không vì động cơ, mục đích dẫn đến làm sai mà do làm việc hăng say. “Ở PVN có cán bộ làm việc hăng say chết trên bàn làm việc, bị cáo cũng suýt chết vì có bệnh tai biến mạch máu”, bị cáo Sơn nói.

Bị cáo Ninh Văn Quỳnh trong phần tự bào chữa cho hay, hôm qua LS bào chữa cho bị cáo có đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung nhưng bị cáo không đồng ý với đề xuất này. Bị cáo Quỳnh cũng xin cho bị cáo Lê Đình Mậu. Theo bị cáo, Lê Đình Mậu chỉ thực hiện theo ủy quyền của bị cáo, giống như người xuất kho. “Anh Mậu không nắm được những sai sót của hợp đồng EPC số 33”, bị cáo Ninh Văn Quỳnh nói.

Bị cáo Lê Đình Mậu thì đề nghị HĐXX xem xét hoàn cảnh gia đình, mong HĐXX áp dụng hình phạt thấp nhất để sớm được trở về.