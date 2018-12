Vụ tài xế Range Rover đâm nữ sinh rồi bỏ chạy: Quyết định bất ngờ

(Dân Việt) Cơ quan công an quận Hai Bà Trưng đã xác định đối tượng gây tai nạn cho nữ sinh Trần Lê Minh Trang là Phạm Thế Duy (trú tại Quảng Ninh). Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cho biết kết quả giám định thương tật của cháu Trang dưới 61% nên sẽ không khởi tố vụ án.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 23 giờ 30 đêm 7.12, chị Trần Lê Minh Trang (SN 1999, trú tại quận Thanh Xuân, hiện đang là sinh viên năm thứ 2 của một trường đại học tại Hà Nội) điều khiển xe máy mang biển số 29G1 77155 lưu thông trên phố Bà Triệu hướng về Đại Cồ Việt.

Khi chị Trang đi đến ngã tư Bà Triệu - Trần Nhân Tông, bất ngờ bị một ô tô Range Rover màu trắng đen tông vào xe máy của chị.

Cú tông mạnh khiến chị Trang văng xuống đường, còn tài xế ô tô Range Rover không dừng lại ứng cứu nạn nhân mà tiếp tục tăng ga bỏ chạy.

Hậu quả của vụ việc khiến chị Trang bị dập não trước, gẫy lìa đùi trái, dập chân phải và bị đa chấn thương trên người.

Hình ảnh chiếc xe gây tai nạn được camera ghi lại.

Nạn nhân Trần Lê Minh Trang.

Tài xế lái chiếc ô tô Range Rover tông gãy chân nữ sinh Trang đi xe máy rồi bỏ trốn.

Theo VOV, diễn biến mới bất ngờ của vụ việc là cơ quan công an xác định thương tật của nạn nhân Trần Lê Minh Trang chưa đến 61% nên quyết định không khởi tố vụ Range Rover đâm nữ sinh.

Trao đổi với VOV, ông Trần Văn Quân (bố của nạn nhân Trang) cho biết: Chiều 24.12, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hai Bà Trưng đã liên hệ với gia đình để lên làm việc, chủ yếu là lấy lời khai, hoàn tất thủ tục giấy tờ. Cơ quan công an cũng chính thức khẳng định tài xế lái xe chính là Phạm Thế Duy (trú tại Quảng Ninh). Ông Quân cũng cho biết, cơ quan chức năng chưa thể khởi tố vụ án vì vẫn đang chờ kết quả giám định thương tật của nạn nhân. Đến ngày 25.12, cơ quan Cảnh sát điều tra công an quận Hai Bà Trưng đã gọi điện thông báo về kết quả giám định thương tật của cháu Trang là dưới 61% nên sẽ không khởi tố vụ án.

Ông Trần Văn Quân nói: “Gia đình chúng tôi chỉ mong một điều: Cháu được tai qua nạn khỏi sớm nhất. Thứ hai là mong cơ quan pháp luật và công lý phải được thực thi rõ ràng. Tôi mong anh Duy sau khi đến thăm cháu thì phải nhận ra lỗi lầm của mình là nghiêm trọng chứ không đơn giản. Liệu anh Duy đã nhận ra điều đó chưa hay chỉ đến mong xin lỗi và giải quyết với gia đình tôi là xong?"

Trên VOV, luật sư Bách Nguyễn Hồng Bách, Công ty luật Bross và cộng sự cho biết: “Gia đình nạn nhân hoàn toàn có quyền khiếu nại đối với kết quả trưng cầu giám định. Nếu thấy có nghi ngờ về kết quả trưng cầu giám định là không trung thực thì hoàn toàn có thể yêu cầu, đề nghị trưng cầu giám định lại. Trong trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì cần phải khởi tố bị can đối với người có dấu hiệu của hành vi vi phạm pháp luật hình sự”.