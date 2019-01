Xe container chạy tốc độ bao nhiêu khi tông hơn 20 người thương vong?

(Dân Việt) Ban An toàn giao thông tỉnh Long An đã có báo cáo nhanh về vụ xe container tông hơn 20 người thương vong khi đang dừng đèn đỏ.

Xe container (khoanh tròn đỏ) khi gây tai nạn. Liên quan vụ một chiếc container tông hơn 20 người thương vong khi đang dừng đèn đỏ, báo cáo nhanh của Ban An toàn giao thông tỉnh Long An cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h ngày 2/1/2019. Chiếc xe container này mang BKS 62C - 043.48 chạy hướng Long An đi TP.HCM, đến ngã tư Nhựt Chánh (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) đã đâm vào nhiều phương tiện đang chờ đèn đỏ. Hậu quả, vụ tai nạn khiến 4 người tử vong (3 người tử vong tại chỗ và 1 người tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An), và hàng chục người bị thương được đưa đi cấp cứu (trong đó có nhiều người thương nặng). Trong vụ việc này, đã có 21 chiếc xe máy bị hư hỏng. Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng khiến hơn 20 người thương vong. Theo báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, khi xảy ra tai nạn, vận tốc của xe container là 45km/h. Thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết thêm, xe ô tô đầu kéo 62C - 043.48 nói trên mang nhãn hiệu HYUNDAI HD700, sản xuất năm 2015 tại Hàn Quốc, được kiểm định lần gần nhất ngày 30/3/2018 và có hạn kiểm định đến 29/3/2019, chủ xe theo giấy đăng ký là Công ty TNHH Thạnh Đức. Hiện, một cuộc họp báo đang diễn ra tại UBND tỉnh Long An. Theo thông tin nhanh trước họp báo, danh tính tài xế xe container gây tai nạn là Phạm Thành Hiếu (SN 1987, ngụ ấp 1, xã Thạnh Đức, huyện, Bến Lức, tỉnh Long An). Sau khi gây tai nạn, tài xế xe container đã đóng cửa xe rời khỏi hiện trường.

Tag: container dam hang loat xe may, xe may, container, cho den do, dam xe