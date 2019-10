“Cô em Trendy” Khánh Linh được truyền thông Pháp chú ý, dân mạng bất ngờ gọi tên Lan Khuê

(Dân Việt) Rũ bỏ hình ảnh nữ tính cùng cái mác “bản sao Tâm Tít”, Khánh Linh ngày càng cuốn hút và trở thành một trong những nhân vật đại diện cho các cô gái năng động, đẳng cấp. Đây cũng chính là lý do vì sao cư dân mạng nhận định Lan Khuê đã sai khi so sánh Khánh Linh với cựu hotgirl Tâm Tít.

Bên cạnh những gương mặt quen thuộc như Châu Bùi, Decao, người đẹp Khánh Linh cũng là một trong những nhân tố thường xuyên có mặt tại các Tuần lễ thời trang quốc tế. Mới đây, Khánh Linh đã có mặt tại Pháp để tham dự Paris Fashion Week 2019.

Hình ảnh Khánh Linh với bộ đồ "chất phát ngất" đến tham dự Paris Fashion Week 2019.

Đến với show thời trang của Elie Saab, Khánh Linh đã lựa chọn một set đồ cá tính với hai màu đỏ - đen của nhà thiết kế Phương My. Cô sử dụng đôi khuyên tai màu vàng đồng và màu son cam đỏ thời trang. Nhờ vậy, học trò Minh Tú trông càng sang chảnh, cuốn hút. Với thần thái quyến rũ, cá tính cùng bộ đồ thời thượng, Khánh Linh nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông Pháp.

Hình ảnh Khánh Linh được phóng viên Pháp phỏng vấn, chụp ảnh được lan truyền trên mạng xã hội. Cư dân mạng hào hứng khi biết “Cô em Trendy” Khánh Linh lọt vào “mắt xanh” của phóng viên quốc tế vì gu thời trang “chất phát ngất”.

Khánh Linh được truyền thông Pháp "chăm sóc" cẩn thận, dân mạng bất ngờ gọi tên Lan Khuê.

Bên dưới loạt ảnh Khánh Linh tại Paris Fashion Week 2019, ngoài những lời ngợi khen về nhan sắc và thời trang của người đẹp này, khán giả thi nhau gọi tên Lan Khuê: “Nhớ câu nói của Lan Khuê ghê nhưng mà sao mình thấy không giống”, “Nhiều người up lại clip Lan Khuê nói về Khánh Linh trước đây quá ta”, “Càng ngày Khánh Linh càng chứng minh được câu nói của Lan Khuê là sai: Không có bản sao nào có thể vượt qua bản chính”, “Lan Khuê sai rồi”, “Biết đâu tự Khánh Linh cũng biết ơn Lan Khuê thì sao?”…

Hai năm trước, Khánh Linh từng tham gia The Face – Gương mặt thương hiệu 2017 và trở thành một mảnh ghép trong đội huấn luyện viên Minh Tú. Ở tập thứ ba, Khánh Linh bị siêu mẫu Lan Khuê loại vì lý do diện mạo của cô giống cựu hotgirl Tâm Tít đình đám một thời. Đứng trước mặt Minh Tú, Lan Khuê khẳng định: “Không có một bản sao nào hoàn hảo hơn bản chính. Khánh Linh quá giống với một nhân vật khác. Không có một nhãn hàng nào mong muốn lựa chọn một nhân vật nào giống nhân vật nào”. Câu nói này của Lan Khuê khiến Minh Tú phẫn nộ. Minh Tú cho rằng Lan Khuê đang xúc phạm học trò của mình.

Khánh Linh từng bị Lan Khuê loại vì diện mạo giống Tâm Tít.

Sau một thời gian bước ra khỏi the Face 2017, Khánh Linh dần xóa bỏ mác “bản sao Tâm Tít” để trở thành một fashionista chính hiệu với sự đổi mới không ngừng về ngoại hình, thời trang. Đến nay, Khánh Linh đang là một trong những gương mặt đại diện cho các cô gái năng động, đẳng cấp. Đây cũng chính là lý do vì sao cư dân mạng nhận định Lan Khuê đã sai khi so sánh Khánh Linh với cựu hotgirl Tâm Tít trong quá khứ.