Cựu người mẫu Trang Trần tiết lộ điều không ngờ về Ngọc Trinh

(Dân Việt) Trang Trần bất ngờ công bố số tiền khủng Ngọc Trinh âm thầm gửi cho mình để xây dựng căn bếp cho các cụ ở mái ấm Đức Ái.

Tối muộn ngày 27/9, cựu người mẫu Trang Trần bất ngờ đăng tải một bài viết khá dài về việc Ngọc Trinh gửi cô một số tiền không nhỏ để làm từ thiện đồng thời bênh vực đàn em trước những lời chỉ trích không hay.

Cụ thể, sau khi biết Trang Trần kêu gọi mọi người quyên góp tiền để xây nhà ăn cho các cụ già ở mái ấm Đức Ái, Ngọc Trinh đã chuyển khoản cho đàn chị số tiền 150 triệu đồng. Ngọc Trinh còn dặn Trang Trần không tiết lộ chuyện này với ai.

Trên trang cá nhân, Trang Trần viết: “Nhận được 150 triệu đồng của cô gái Ngọc Trinh phát tâm xây cái nhà ăn, bếp ăn cho các cụ mái ấm Đức Ái mừng lắm em! Em không cho chị viết nhưng chị cứ nói! Luôn âm thầm cho tiền nếu chị kêu gọi mà cô không cho chị nói một lần để thiên hạ bảo cô là từ thiện PR mang túi đựng mỹ phẩm đi trao quà!”.

Sau đó, cựu người mẫu mắng những người luôn chỉ trích Ngọc Trinh làm từ thiện để PR tên tuổi: “Dạ vâng, kính thưa các thánh từ thiện. Có PR thì mới có tiền làm từ thiện nhé! Trinh nó không bao giờ đi làm từ thiện cho nhãn hàng mà cầm tiền về nha! Không hề lạ gì cái kiểu các em đi làm từ thiện cho nhãn hàng, được tung hô, sau lưng quản lý cầm cái phong bì thư về đi mua túi mà xách!

Dạ các chị đẹp, bao nhiêu phần trăm các chị bỏ tiền túi ra làm hay lại các mạnh thường quân “anh trai nuôi” gửi tí làm phát tâm, hay PR cho nhãn hàng đổi lại hình ảnh đẹp và có tiền? Cảm ơn Trinh đã luôn âm thầm đồng hành! Cho chế một lần nói thẳng bởi quá hiểu showbiz này. Hy vọng ngày chị khánh thành mái ấm có thể mời em về để nghiệm thu căn bếp. Happy birthday cô gái nhan sắc lắm kẻ gato! Chúc em luôn xinh đẹp, ngọt ngào, chết người em nhé! Đang đập hộp món gì để chị bán theo món đó!”.

Kèm theo bài viết trên, Trang Trần còn đăng tải hình chụp chung với Ngọc Trinh và ảnh chụp lại tin nhắn thông báo nhận tiền từ phía “Nữ hoàng nội y”. Bài đăng của Trang Trần nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Họ lên tiếng ủng hộ hành động của Ngọc Trinh: “Ngọc Trinh âm thầm ủng hộ 150 triệu cho Trang Trần xây nhà từ thiện. Dù Trinh làm nghề gì đi nữa, chỉ cần có tâm và đẹp là được hết! Happy birthday Trinh Trinh”, “Chưa thấy ai dễ thương và chơi lớn như Trinh”. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến trái chiều: “150 triệu đồng không biết bằng cái túi của bà ý không. Chuyện nhỏ với bà ý mà có gì đâu. Thu nhập như bà thì tầm 2-3 tỷ thì ok. Mà sao tôi không ngấm được nét đẹp của Ngọc Trinh, tôi thấy chỉ ưa nhìn”…

Trước đó, tháng 9/2014, Ngọc Trinh hào hứng hình ảnh tặng quà từ thiện cho các em nhỏ nhân dịp trung thu trên trang cá nhân với dòng trạng thái: “Thật vui quá đi”. Điều đáng chú ý là trên các túi quà mà Ngọc Trinh tự tay tặng cho các em đều có in hình của cô bán nude được in cỡ lớn. Những chiếc túi đựng quà khiến người đẹp Trà Vinh vấp phải phản ứng gay gắt của dư luận. Theo họ, các em nhỏ với tâm hồn non nớt không thể nhận thức được hình ảnh nhạy cảm của Ngọc Trinh. Từ đó, không ít người cho rằng Ngọc Trinh đi phát quà từ thiện để PR hình ảnh của mình.