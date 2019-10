Nghệ sĩ Xuân Hương bóc trần cuộc hôn nhân "địa ngục" với MC Thanh Bạch 20 năm trước

(Dân Việt) Sau màn đáp trả MC Thanh Bạch, nghệ sĩ Xuân Hương kể về những tình tiết mới trong cuộc hôn nhân đổ vỡ cách đây 10 năm.

Vài ngày trước, MC Thanh Bạch lên sóng truyền hình tiết lộ về việc phải điều trị tâm lý sau khi ly hôn với nghệ sĩ Xuân Hương. Anh còn tiết lộ nguyên nhân dẫn đến cuộc hôn nhân đổ vỡ là thiếu sự lãng mạn.

Sau màn đáp trả chồng cũ và “bóc trần” sự thật về cuộc sống bên cạnh Thanh Bạch, mới đây, nghệ sĩ Xuân Hương tiếp tục tiết lộ những tình tiết mới về cuộc hôn nhân đã kết thúc 10 năm trước.

Sau khi tốt nghiệp, Xuân Hương – Thanh Bạch đi dạy ở trường sân khấu với đồng lương ba cọc ba đồng, cơm bữa đói bữa no. Cô không ngại nhường chồng ăn trước, thậm chí có lúc nhịn đói để chồng được ấm bụng. Cuộc sống tuềnh toàng khiến hai vợ chồng nảy sinh một vài mâu thuẫn nhưng không đáng kể.

Khó khăn của hai vợ chồng ngày càng tăng khi Xuân Hương bị mất việc, Thanh Bạch phải xuống An Giang dạy. Do anh không chịu nên đã quyết định nghỉ luôn. Xuân Hương – Thanh Bạch tự lập ra nhóm hài, nhận lời đi diễn với những tiết mục do cô tự viết. Cả hai nhận được sự ngưỡng mộ từ khán giả.

Đằng sau ánh hào quang trên sân khấu, Xuân Hương – Thanh Bạch nảy sinh nhiều tranh cãi ở mọi lúc, mọi nơi với bất kỳ lý do hay đề tài nào. Nam nghệ sĩ thường xuyên kiếm cớ gây sự với vợ vì những lý do nhỏ nhặt nhất. Nữ nghệ sĩ kể: “Cái máu lãng mạn không bao giờ ngừng chảy trong anh. Anh luôn tạo những bất ngờ trong mọi tình huống. Thí dụ như nhiều khi nửa đêm thay vì ngủ, anh kiếm chuyện gây lộn để tránh chuyện chăn gối với tôi. Gây đến khi anh đuối lý thì anh có nhiều cách giải quyết mâu thuẫn rất lãng mạn: anh đổ nước ra sàn nhà rồi nằm giãy giụa như con gì đang tắm bùn vậy.

Cũng có khi anh vác dao rượt chém tôi. Không ngờ anh lại học thêm nghề phóng dao lúc nào không hay. Đáng lẽ tôi phải chạy vô nhà để giữ vững danh hiệu “gia đình văn hoá” và “cặp đôi hoàn hảo” nhưng lực bất tòng tâm vì tôi đứng ngay cửa nên tôi đành chạy ra đường. Hàng xóm được bữa xem văn nghệ quần chúng do hai siêu sao trình diễn rất đông vui lại miễn phí. Do tay nghề anh chưa chuẩn nên con dao mổ heo không phập vào người tôi. Chỉ tội cái cửa rào phải bị hai vết sẹo thật sâu đến bây giờ để minh chứng cho sự lãng mạn trong tình yêu của anh”.

Chiều 30/9, nghệ sĩ Xuân Hương đăng lời khẩn cầu lên trang cá nhân: “Lời khẩn cầu. Kể từ nay, tôi - nghệ sĩ Xuân Hương yêu cầu MC Thanh Bạch không được quyền lôi tên tôi (Xuân Hương) vô bất cứ câu chuyện gì của ông. Chúc ông hạnh phúc, không cần khoe. Nhớ đi du lịch và lãng mạn cho hormon gì đó được tiết ra”.