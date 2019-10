Nguyễn Thị Thành trượt top 60 Hoa hậu Hoàn vũ VN 2019: "Tôi không có duyên đi thi sắc đẹp"

(Dân Việt) Sở hữu nhan sắc nổi bật cùng bề dày kinh nghiệm tham gia các cuộc thi sắc đẹp trong và ngoài nước, Nguyễn Thị Thành được đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá tại Miss Universe Vietnam 2019. Tuy nhiên, người đẹp gốc Bắc Ninh bị loại khỏi top 60 thí sinh đi tiếp vòng trong khiến người hâm mộ không khỏi băn khoăn, tiếc nuối. Trò chuyện với phóng viên Báo điện tử Dân Việt, Nguyễn Thị Thành không giấu được cảm xúc và nỗi buồn đan xen.

Mới đây, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 công bố top 60 thí sinh nhưng không có tên Nguyễn Thị Thành. Tâm trạng của Thành hiện tại ra sao?

- Trước khi đi thi, tôi đã xác định tư tưởng là mình sẽ khó có cơ hội vào sâu. Khi nhận được kết quả, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi buồn xen lẫn cảm xúc hụt hẫng.

Có người cho rằng, lý do khiến Thành phải dừng chân sớm là vì những lùm xùm vướng phải trong quá khứ như chuyện bị tước vương miện, thi chui…?

- Thật ra, lý do tôi không được vào sâu hơn tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 thì chỉ có Ban giám khảo (BGK) cuộc thi mới biết rõ thôi. Còn bản thân là thí sinh thì mình đâu có biết lý do tại sao mình không được vào sâu hơn. Cho nên, vì lý do gì đi nữa thì tôi vẫn không hối hận vì quyết định tham gia cuộc thi lần này của mình. Bởi, tôi đã đến Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, đã đặt chân đến với cuộc thi tại vòng sơ khảo. Điều đó, đối với tôi đã là một sự thành công rồi.

Ngoài ra, BGK cũng có nói cho tôi cơ hội để nói ra những sai lầm trong quá khứ, nói rõ những lùm xùm trong quá khứ…, nhưng tôi đã từ chối vì đó là những chuyện không hay. Khi tôi nói ra sẽ ảnh hướng nhiều đến người liên quan. Tôi cũng không muốn nhắc đến một phần vì người ta cũng nói “tốt khoe, xấu che”. Tôi không phủ nhận quá khứ đó. Việc tôi đến cuộc thi, tôi nhận sai với riêng tôi đã là một sự dũng cảm và chẳng phải là quyết định dễ dàng gì.

Trong phần trả lời phỏng vấn với BGK, Thành đã bỏ ngỏ một số câu hỏi và điều này khiến Thành bị giám khảo Vũ Thu Phương và Hoa hậu Hương Giang chất vấn. Thành có cảm thấy BGK cuộc thi năm nay quá khắt khe?

- Mỗi người đều có quan điểm và cách nhìn nhận khác nhau. Bản thân tôi hôm đó đi thi, tôi thừa nhận chưa chuẩn bị kỹ tinh thần, chưa chuẩn bị kỹ những tình huống có thể xảy ra như thế. Tôi suy nghĩ quá đơn giản và tôi chưa thật sự nghiêm túc. Cụ thể, hai dòng tôi bỏ trống không ghi câu trả lời mà BGK đề cập là câu hỏi: “Hãy nói với BGK điều thật sự thú vị về con người của bạn?”. Trước câu hỏi đó cũng có một câu hỏi là: “Hãy liệt kê những điều thú vị về bản thân bạn?” thì tôi cũng có liệt kê một số điều thú vị về bản thân rồi, nhưng câu hỏi sau yêu cầu điều thú vị hơn nữa thì tôi thấy bản thân không có điều gì thú vị hơn nữa nên đã bỏ trống.

Trước đó, câu hỏi: “Tại sao chúng tôi phải chọn bạn?” tôi cũng bỏ trống. Bởi, tôi nghĩ khi viết ra cũng không biết viết gì và những điều tôi muốn nói quá nhiều. Cho nên, tôi quyết định bỏ trống và nhận được những lời nhận xét từ giám khảo Hương Giang. Tôi cảm thấy đúng là mình chưa chuẩn bị kỹ chứ không phải là BGK quá khắt khe hay điều gì.

Nếu được quay trở lại, Thành nghĩ mình có thể làm tốt hơn không?

- Nếu được trở lại, tôi nghĩ mình sẽ làm tốt hơn. Một phần vì tôi chưa thật sự nghiêm túc và chưa thật sự đầu tư. Vì mỗi thí sinh đi thi hoa hậu sẽ phải chuẩn bị rất nhiều, sẽ phải đi học, tập luyện, trau dồi rất nhiều từ trước đó. Hôm thi, tôi chưa chuẩn bị kỹ, đi thi với tâm thế khá thoải mái.

Sau 4 năm, Nguyễn Thành trở lại ghi danh chinh phục Miss Universe Vietnam 2019 nhưng ước mơ chinh phục vương miện không thành.

Có sai không khi nói: “Nguyễn Thị Thành long đong, lận đận trong hành trình đi chứng minh vẻ đẹp của mình"?

- Cũng đúng. Tôi thấy tôi không có duyên đi thi sắc đẹp. Nhưng mọi người vẫn nhìn nhận Nguyễn Thị Thành là một cô gái mạnh mẽ thì như vậy tôi đã cảm thấy vui rồi.

Nói thật, đến với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, tôi mang tâm lý e dè và cảm giác mình bị tự ti nên không làm tốt 100%. Tôi nghĩ hôm thi tôi chỉ thể hiện được 40 – 50% khả năng của mình thôi. Một người từng bị gắn tên với nhiều chuyện không hay, khi đặt chân vào cuộc thi sẽ thiếu đi sự tự tin nhất định. Bởi vậy, tôi mất đi khả năng và tất cả những gì bản thân từng có. Tôi cảm thấy buồn vì lúc trước tham gia không ít những cuộc thi sắc đẹp, tôi hoàn toàn tự tin và trả lời lưu loát. Còn lần này, khi đến với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 tôi đã không thể hiện được bản thân, con người thật của mình.

Dự đoán của Thành về top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 thế nào?

- Tôi đoán top 3 cuộc thi năm nay sẽ là Hương Ly, Thúy Vân và Hoàng Phương. Đặc biệt là Hương Ly - người khiến tôi khá bất ngờ về khả năng cũng như ngoại hình. Hôm thi sơ khảo, tôi là người ngồi cạnh Hương Ly.

Thành từng hé lộ việc chưa cho bố mẹ biết chuyện tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam lần này. Vậy khi trượt top 60, bố mẹ Thành biết chưa?

- Bố mẹ đã biết rồi do tôi kể chuyện với mẹ và cũng nói mẹ là chắc con không được vào vòng trong đâu. Và mẹ cũng có khuyên tôi cân nhắc chuyện thi nhan sắc để khỏi phải suy nghĩ, mệt mỏi, vì bố mẹ lo con sẽ buồn khi không có bố mẹ ở bên. Nói chung, bố mẹ muốn tôi sống thoải mái và được làm những điều mình mơ ước, luôn ủng hộ quyết định của tôi.

Sau Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Nguyễn Thị Thành có ấp ủ dự định thi cuộc thi sắc đẹp nào nữa không?

- Chắc chắn là không. Tại vì tôi không đáp ứng đủ điều kiện tham gia cuộc thi sắc đẹp nào trong nước.

Không tham gia thi nhan sắc, vậy Thành có “lấn sân” thi một cuộc thi lĩnh vực khác để chứng tỏ bản thân?

- Nhiều người nhắn tin khuyên tôi nên tham gia cuộc thi người mẫu sẽ không bị hạn chế bởi những quy định. Vì thế, tôi đang suy nghĩ, cân nhắc về vấn đề đó. Cũng vì hiện tại tôi đã thực hiện được mơ ước tham gia các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Tôi không còn gì phải nuối tiếc nữa.

