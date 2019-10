Rộ tin Hoa hậu H’Hen Niê mâu thuẫn với công ty quản lý

(Dân Việt) Bài thông báo của Hoa hậu H’Hen Niê và status của một người đàn ông tên Đ khiến dư luận hoang mang.

Chiều 30/9, Hoa hậu H’Hen Niê bất ngờ đăng tải một thông báo lên Instagram Story: “Vì lý do sức khỏe nên thời gian tới, Hen không thể đồng hành xuyên suốt với Miss Universe Việt Nam 2019! Xin mọi người thông cảm nhé, sẽ về quê nuôi cá và trồng thêm rau”.

Sau đó không lâu, status được cho là của một thành viên tên Đ trong ê-kip của Hoa hậu H’Hen Niê cũng nhận được sự chú ý của cư dân mạng: “Nhỏ em tích cực nhất mình từng biết cũng bị tiêu cực vì tức nước vỡ bờ, rồi mình biết dựa vô ai để còn niềm tin là mọi thứ trong cuộc sống này sẽ không bao giờ có tối tăm, haizz”.

Bài thông báo của đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và status của người đàn ông này khiến mọi người hoang mang. Người hâm mộ của chân dài Ê-đê bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể thường xuyên trông thấy cô trong quá trình tìm kiếm gương mặt sáng giá để trở thành tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Họ còn lo lắng sẽ không được nhìn thấy H’Hen Niê trong đêm chung kết cuộc thi.

Một số người đoán rằng giữa H’Hen Niê và công ty quản lý đang gặp mâu thuẫn về lợi ích, ràng buộc về hợp đồng: “Chắc mâu thuẫn lợi ích giữa Hen và công ty quản lý nên mới ra nông nỗi này”, “Đọc story của Hen không thì nghĩa là lý do sức khỏe thật, nhưng đọc xong story của anh Đ thì mình lại link hai chuyện này lại”, Hình như công ty quản lý ràng buộc hợp đồng nhưng Hen không chịu á”…

Bên cạnh đó, một bộ phận khán giả cho rằng đúng như những gì H’Hen Niê chia sẻ, vì lý do sức khỏe nên cô không thể đồng hành xuyên suốt với chương trình bởi cách đây không lâu, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 đăng tải hình ảnh cô vào bệnh viện khám sức khỏe: “Bữa thấy Hen up hình đi khám ở bệnh viện mà, không biết có sao không?”, “Đừng thổi phồng chuyện này lên mọi người ơi, mấy hôm trước Hen đi khám sức khỏe mà, chắc sức khỏe không tốt do lịch trình dày đặc thôi, không có mâu thuẫn gì cả”, “Công ty quản lý với Hen rất ăn ý mà, mâu thuẫn gì trời”…

Vài tiếng trước khi đăng tải bài thông báo trên, Hoa hậu H’Hen Niê bày tỏ mong muốn được về thăm gia đình một chuyến trước khi kết thúc nhiệm kỳ hoa hậu của mình: “Lâu rồi không về với gia đình, chắc lần này làm một chuyến về nhà quá nè!”.