Ngỡ ngàng vì đoàn đại biểu cầm lộc từ phủ đi ra trước giờ phát ấn

(Dân Việt) 5 vòng an ninh được thắt chặt, người dân đứng sau hàng rào ở cổng ngoài cùng của đền Thiên Trường, chờ đến giờ kết thúc khai ấn để được vào làm lễ. Trong khi đó, cảnh tượng đoàn đại biểu kìn kìn cầm lộc ra về khiến nhiều người bất ngờ.

Người dân xếp hàng chờ tới giờ vào làm lễ tại phủ Thiên Trường, tỉnh Nam Định. Ảnh: Nguyễn Chương

Clip các đại biểu được vào phủ Thiên Trường lấy lộc trước giờ khai ấn đền Trần.

Đêm 14, rạng sáng 15 tháng Giêng âm lịch tức ngày 1.3 dương đã diễn ra lễ hội khai ấn đền Trần tại phường Lộc Vượng, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định. Hàng nghìn du khách khắp nơi đã đổ về đây để được vào lễ tại phủ Thiên Trường cũng như chờ đợi để lấy ấn vào 5h sáng ngày 15 tháng Giêng, với mong muốn một năm với nhiều may mắn, bình an, sức khoẻ cũng như con đường quan lộ được tốt đẹp.

Đoàn đại biểu bắt đầu đi ra từ phủ Thiên Trường trước giờ phát ấn.

Trên tay ai cũng cầm đồ lộc.

Theo ban tổ chức, năm nay để đảm bảo an toàn cho lễ khai ấn, công an tỉnh này đã huy động hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ gồm cảnh sát giao thông, cơ động, trật tự, công an các phường trực thuộc thành phố, dân quân tự vệ... tham gia trực chốt.

Các đại biểu ai cũng có đồ lộc trong tay.

Lực lượng an ninh tạo thành 5 vòng, với 23 chốt trực bảo vệ an ninh, phân luồng giao thông cho lễ Khai ấn đền Trần.

Tuy nhiên, điều khiến rất nhiều dân bất ngờ và ngỡ ngàng khi hàng rào chốt an ninh thắt chặt, không người nào có thể bước qua hai vòng cửa an ninh đó, nhưng đoàn đại biểu từ trong phủ Thiên Trường đi ra lại kìn kìn trên tay cầm lộc với những bánh kẹo, trái cây, cành hoa…

Vị đại biểu mặc áo nâu đội khăn xếp cầm cành hoa lộc có vẻ ngại ngùng trước những người đứng ngoài.

Chia sẻ khi chứng kiến sự việc này, bà Hoàng Thị Dung (trú tại thôn Văn Mỹ, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cho hay, đoàn đại biểu đi ra hàng đoàn trên tay cầm lộc trong khi người dân chờ đợi được vào lễ là những hình ảnh không đẹp trong lễ hội Khai ấn, cho dù họ được phát lộc hay tự lấy lộc.

Còn ông Vương Văn Vượng (trú tại Vạn Phúc, Hà Nội) thì cho biết, đây là lần đầu tiên đi lễ đền Trần, dự lễ khai ấn và thấy rằng năm nay ban tổ chức đã làm rất thành công. Lực lượng an ninh bảo vệ nghiêm ngặt. Tuy nhiên ông Vượng cũng cho hay, hình ảnh hàng ngàn người dân đứng chờ tại hàng rào vào lễ sau khai ấn, trong khi đoàn đại biểu nối đuôi nhau tay cầm lộc thản nhiên đi ra thì đó là hình ảnh không đẹp, không hay của mùa lễ hội Khai ấn năm nay.

Những lúc không có đại biểu vào, cánh cửa của phủ Thiên Trường lại được đóng im ỉm như thế này.

Một đại biểu nhanh chóng được an ninh cho vào phủ Thiên trù để làm lễ và được phát lộc.

Năm nay Ban tổ chức đền Trần đã chia phát ấn ra làm 3 nơi đó là 3 điểm gồm nhà Giải vũ, phòng trưng bày và đền Trùng Hoa. Để tổ chức tốt lễ hội, Ban Tổ chức thành lập 4 tiểu ban nghi lễ, tuyên truyền, an ninh trật tự, hậu cần. Các tiểu ban có nhiệm vụ riêng triển khai thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Lễ hội đền Trần năm 2018 bắt đầu từ ngày 26.2 - 3.3 (tức ngày 11-16 tháng Giêng).