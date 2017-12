Sự thật HH Đại dương Ngân Anh đấu giá áo dài 700 triệu rồi không mua

(Dân Việt) Hoa hậu Ngân Anh đấu giá áo dài 700 triệu đồng rồi chê không mua vì màu "không quyền lực", khiến cho nữ diễn viên- doanh nhân Lý Nhã Kỳ đã mua lại áo dài này và tặng lại cho Ngân Anh. Sự thật câu chuyện này ra sao?

Ngân Anh tại buổi đấu giá áo dài của NTK Đinh Văn Thơ

Hôm qua, nhiều trang tin lan truyền thông tin Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh đã tham gia đấu giá, trả 700 triệu cho 1 chiếc áo dài trong chương trình từ thiện của NTK Đinh Văn Thơ tại Hội An nhưng lại bỏ không mua. Tiếp đó, nữ diễn viên Lý Nhã Kỳ đã mua chiếc áo này với giá 300 triệu đồng và tặng lại cho Hoa hậu Ngân Anh. Thông tin này đã làm xôn xao mạng xã hội vì Hoa hậu Đại dương Ngân Anh là một cái tên đang gây nhiều sự chú ý gần đây.

Thực tế có phải vậy không?

Tối muộn ngày 27.12, trên trang cá nhân của mình, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh đã có một status dài để nói rõ hơn về sự việc này, cô viết:

"Suốt thời gian qua, mình lặng lẽ tham gia các hoạt động từ thiện với mong muốn chân thành là thực hiện tâm nguyện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Đó cũng là lý do mình rất lấy làm vinh dự khi nhận lời mời quý báu tham dự chương trình của NTK Đinh Văn Thơ vừa qua tại Hội An.

Chuyện sẽ không có gì nếu trên mạng xã hội không xuất hiện 1 clip cắt cúp và xuyên tạc sự thật. Mình đã định im lặng, nhưng “Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”. Một số trang tin đã đăng tải thông tin không đúng về mình. Sự thật khi đựơc anh MC Minh Hùng hỏi: Theo Ngân Anh, chiếc áo dài mà Á hậu Trương Thị May mặc sẽ được đấu giá với con số bao nhiêu, và Ngân Anh có muốn gửi gắm lời chúc may mắn nào cho phần đấu giá chiếc áo dài này không, mình đã trả lời: “Em nhìn bộ áo dài chị May đang mặc với thiết kế công phu như thế và em biết đó là tâm huyết của anh Đinh Văn Thơ, em hy vọng bộ áo dài này sẽ được bán với giá trị cao nhất có thể là 700 triệu đồng”.

Như vậy, hoàn toàn không có chuyện trả giá 700 triệu đồng rồi không lấy vì mặc không quyền lực như một số thông tin trên mạng xã hội. Người tung clip đã cắt cúp với dụng ý không tốt. Điều này chính anh MC Minh Hùng cũng đã lên tiếng khẳng định. Em thật sự rất cảm kích vì anh Hùng và các Anh Chị có mặt trong sự kiện hôm đó đã dành sự quý mến, cảm thông và sẵn sàng bảo vệ sự thật giúp em!

Mặt khác, ngay sau màn đấu giá, Ngân Anh đã quyên góp một số tiền vào quỹ của chương trình nhưng không hiểu sao người tung clip lại cắt bỏ đoạn này. Cuộc sống sau danh hiệu Hoa hậu của mình cũng chỉ là một cô sinh viên vừa tốt nghiệp Đại học, những gì mình đã góp sức cho cộng đồng tuy không là quá lớn nhưng cũng khiến mình cảm thấy ấm lòng vì mình đã làm bằng hết khả năng và sự chân thành của mình".

Chiếc áo dài được Lý Nhã Kỳ mua trong buổi bán đấu giá

Như vậy, hoàn toàn không có chuyện Ngân Anh trả giá chiếc áo dài 700 triệu đồng rồi lại chê không lấy như những thông tin lan truyền thiếu chính xác. Ngay sau chia sẻ của Ngân Anh, rất nhiều bạn bè đã vào động viên cô. Facebooker N.T.H viết: "Khổ thân em, cứ làm đi em à, làm nhiều nữa lên, để rồi người ta phải thấy nhục với những điều họ nói!". Ngân Anh đáp lại: "Em đã lặng lẽ làm mọi thứ anh à vì em biết trong xã hội này suy nghĩ của mọi ngừơi về hoa hậu đi làm từ thiện không mấy tích cực, nhưng họ không công nhận thì cũng đừng nên làm vậy chứ".

Có thể nói, sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Đại dương 2017, Lê Âu Ngân Anh đã gặp khá nhiều chuyện sóng gió. Vừa hết chuyện án phạt của Bộ VHTTDL đưa ra với Ban tổ chức cuộc thi vì đã để thí sinh "dao kéo" tham gia thi và đoạt vương miện, lại đến vụ việc tân hoa hậu bị mang tiếng oan uổng vì màn đấu giá áo dài này.