Tuấn Hưng khóc nói về lý do hoãn liveshow Ngựa hoang với các nhà báo

(Dân Việt) 21h tối ngày 5.10, gặp gỡ báo chí, ca sĩ Tuấn Hưng nói trong nước mắt và cay đắng lý do vì sao liveshow “Ngựa hoang” của anh lại bị hoãn trước giờ diễn một tiếng.

Theo đúng lịch trình, tối 20h30 liveshow “Ngựa hoang” của ca sĩ Tuấn Hưng được diễn ra tại Cung thể thao tổng hợp Quần Ngựa – quận Ba Đình. Tuy nhiên, vào lúc 6h30 khi khán giả bắt đầu đến Cung để xem liveshow, đặc biệt nhiều nhà báo đến để tác nghiệp thì nhận thấy, công an đứng ở cổng và có một hàng rào chắn trên đó dán thông báo do ê kíp Tuấn Hưng viết dòng chữ, vì lý do đặc biệt, tạm hoãn đêm liveshow “Ngựa hoang” của ca sĩ Tuấn Hưng.

Ca sĩ Tuấn Hưng gặp gỡ báo chí trong buổi bị tạm hoãn liveshow "Ngựa hoang". Ảnh: Thanh Hà

Cùng lúc đó, rất nhiều khán giả không biết thông tin nên cũng đã ùn tới khiến cổng Cung thể thao tổng hợp Quần Ngựa đông cứng khiến lực lượng an ninh phải ra đề nghị mọi người giải tán. Lúc này, ca sĩ Tuấn Hưng cũng có mặt ở đó, sau một hồi hỏi han, ca sĩ Tuấn Hưng ra về. Ngay sau đó anh có cuộc họp báo nóng với các nhà báo để chia sẻ lý do vì sao liveshow “Ngựa hoang” của mình bị hoãn vào giờ chót. Trong buổi gặp, Tuấn Hưng không khỏi xúc động và bật khóc khi nhắc tới khán giả những người yêu quý anh đã không thể được nghe anh hát.

Tuấn Hưng suy sụp khi liveshow bị hoãn ngay trước giờ diễn.

"Tất cả gì những gì cần thiết cho đêm liveshow của mình, tôi đã thực hiện đầy đủ, từ tổng duyệt tới các khâu chuẩn bị khác tôi đều đã làm tốt và được Sở VHTT Hà Nội đồng ý cấp phép cho buổi biểu diễn. Tuy nhiên mọi sự đều nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi.

Khi tôi đang ở khách sạn, chuẩn bị trang phục cho đêm diễn thì nhận được điện thoại từ phòng vé nói rằng có công an đến và đưa ra thông báo tạm hoãn đêm diễn. Ngay lập tức tôi đã đến Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa. Tôi nhớ lúc đó là 18h hơn, trên tay tôi là tờ thông báo đóng dấu đỏ của UBND quận Ba Đình. Tôi không biết phải nói sao, mọi thứ lúc đó với tôi đều sụp đổ.

Rất đông khán giả đã có mặt tại cổng Cung thể thao tổng hợp quần ngựa. Ảnh: Hà Thu

Có một điều không hợp lý, trước khi có thông báo này, thì tôi là người chịu trách nhiệm chương trình nhưng không nhận được quyết định chính thức mà thông báo lại được mang dán tại cổng trước giờ biểu diễn chưa đầy hai tiếng. Tức là 20h biểu diễn thì 18h hơn tôi mới biết về thông báo này.

Tôi nghĩ, chúng ta không nên phân biệt đêm diễn hay nghệ sĩ, không nên phân biệt một đêm hoà nhạc hay âm nhạc trong một đêm diễn".

Theo ca sĩ Tuấn Hưng cung cấp, nội dung tờ thông báo của UBND quận Ba Đình như sau:

UBND quận Ba Đình thông báo việc tạm dừng biểu diễn chương trình ca nhạc liveshow Tuấn Hưng kỷ niệm 20 năm ca hát.

Kính gửi Trung tâm văn hoá – Thông tin và Thể thao Ba Đình.

Vì lý do đặc biệt, UBND quận Ba Đình yêu cầu dừng chương trình biểu diễn ca nhạc liveshow Tuấn Hưng kỷ niệm 20 năm ca hát thời gian từ 19h30 đến 22h30 ngày 5.10.2018; địa điểm tại Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa – quận Ba Đình.

Sau khi đưa ra tờ thông báo cho các phóng viên xem, ca sĩ Tuấn Hưng nói trong bức xúc và nước mắt: “Trước mắt tôi phải có trách nhiệm với khán giả của mình. Rất nhiều khán giả đã bay từ nước ngoài, Mỹ, Úc bay về Việt Nam. Khán giả từ Sài Gòn, khắp cả nước đã có mặt tại Hà Nội để chờ đêm diễn của tôi.

Tôi sẽ sớm có quyết định chính thức ví dụ tổ chức ngày khác trong thời gian tới hay trả tiền cho khán giả…

Tôi chưa bao giờ lại cảm thấy kỷ niệm 20 năm đi hát lại cay đắng như thế này. Tôi không tưởng tượng được. Trong khi trước đó vài giờ vẫn đang bay bổng đây sẽ là đêm nhạc kỷ niệm 20 năm ca hát, sẽ là đêm sinh nhật tuyệt vời đáng nhớ nhất trong cuộc đời thì sau đó lại là đêm cay đắng, đau đớn nhất trong cuộc đời”.

Trước đó, tại buổi họp báo ra mắt đêm liveshow “Ngựa hoang” của mình. Ca sĩ Tuấn Hưng cho biết, đêm liveshow được anh ấp ủ đã lâu và lên kế hoạch tổ chức kỷ niệm 20 năm ca hát và chọn đúng ngày sinh nhật anh là ngày 5.10 để tổ chức. Liveshow “Ngựa hoang” có sự tham gia của các khách mời là ca sĩ Lệ Quyên, Hạnh Sino, nhóm nhạc Oplus...