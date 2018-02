24 Tết, cai thầu bỏ trốn, gần 40 công nhân không có tiền về quê

(Dân Việt) Nhóm công nhân gần 40 người được 1 cai thầu xây dựng thuê để thi công một số công trình tại địa bàn TP.Hạ Long, Quảng Ninh, sau nhiều lần hứa hẹn, 24 Tết cai thầu bỏ trốn.

Clip Quảng Ninh: 24 Tết, cai thầu bỏ trốn, gần 40 công nhân không tiền về quê.

Theo phản ánh của những công nhân đang thi công công trình Nhà ở cán bộ, chiến sĩ Đại đội thông tin, Ban Chỉ huy quân sự Quảng Ninh tại Cái Dăm (phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), đã nhiều tháng nay họ không nhận được tiền nhân công do cai thầu là ông Nguyễn Văn Sơn chi trả. Sau nhiều lần hứa hẹn, đến sáng 9.2 (tức 24 Tết Nguyên đán Mậu Tuất), cai thầu thông báo là đã bỏ trốn ra nước ngoài. Không thể gặp được cai thầu, các công nhân này đang rất khó khăn, không có tiền ăn, tiền về quê đón Tết.

Cai thầu bỏ trốn, 37 công nhân như ngồi trên đống lửa.

Anh Lê Văn Xuân (quê Nghệ An) bắt đầu làm việc từ ngày 27.12.2017 cho biết: "Chúng tôi đang thi công công trình Nhà ở cán bộ, chiến sĩ Đại đội thông tin, Ban Chỉ huy quân sự Quảng Ninh do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 3 Quảng Ninh là nhà thầu thi công. Chúng tôi được một người quen giới thiệu để đi làm cho anh Nguyễn Văn Sơn, người Quỳnh Hưng, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Trong đội có 37 anh em, trong đó có 26 người đến từ Nghệ An, 11 người đến từ Điện Biên. Anh em nhiều người dân tộc không có giấy tờ tùy thân. Trước khi làm, anh Sơn hứa sẽ trả lương cho anh em 300 nghìn/công thợ và 250 nghìn/công phụ. Đến nay, người làm ít cũng 30 công, nhiều thì gần 100 công. Cách đây khoảng nửa tháng, anh Sơn liên tục thất hẹn và hứa sẽ thanh toán tiền lương cho anh em trước Tết để anh em về quê nhưng bất ngờ bỏ trốn. Giờ anh em không có tiền để ăn, trả tiền thuê nhà, chứ chưa nói đến tiền về quê ăn Tết".

Không có tiền, nhóm công nhân phải cắm điện thoại để mua thức ăn.

Không được trả công, 37 công nhân khó có thể về quê đoàn tụ với gia đình dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất.

Còn theo ông Lê Hữu Toàn (60 tuổi, quê ở xã Bình Dương, TX.Đông Triều, Quảng Ninh) làm thợ phụ tại đội xây dựng, cho biết, vì cai thầu không trả công nên anh em công nhân ở đây rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Tiền ăn không có, phải xoay từng bữa. Công nhân ở đây hầu hết có hoàn cảnh rất khó khăn, quê lại xa tận Nghệ An và Điện Biên nên nếu không được trả tiền thì khó mà về nhà, đoàn tụ với người thân trước Tết.

Cai thầu đã rút hơn 500 triệu và bỏ trốn.

Ông Toàn cũng cho biết, anh em công nhân ở đây không ký hợp đồng lao động mà được cai thầu là ông Nguyễn Văn Sơn thuê bằng miệng nên khi sự việc xảy ra, anh em lên đòi quyền lợi tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 3 Quảng Ninh thì không được giải quyết.

Cai thầu gọi điện thông báo đã trốn ra nước ngoài (số điện thoại trên cùng).

Liên quan đến sự việc trên, bà Lê Thị Hiền, Phó Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy (TP.Hạ Long) đã cùng công an phường xuống để nắm tình hình. Bà Hiền cho biết: "Chúng tôi đang hướng dẫn cho những công nhân ở đây thủ tục để trình báo công an và liên đoàn lao động".

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.