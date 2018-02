Gần 1.000 người giữ an ninh đường hoa Nguyễn Huệ 24/24h

Hơn 500 cảnh sát, bộ đội; 400 bảo vệ, TNXP… được huy động để đảm bảo an toàn 24/24 cho đường hoa suốt bảy ngày.

Ngày 13.2, ông Vũ Ngọc Sơn, Chánh văn phòng Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Trưởng ban an ninh đường hoa Nguyễn Huệ, quận 1) cho biết, như mọi năm, công tác bảo đảm an ninh ở đường hoa luôn được xem trọng, đảm bảo cho người dân, du khách.

Đường hoa Nguyễn Huệ dài 720 m. Ảnh: Quỳnh Trần.

Cả đường hoa và đường sách cùng khai mạc tối nay, thu hút rất đông người đến tham quan, vui chơi. Đây cũng là dịp các băng nhóm ở thành phố và cả các tỉnh khác tìm đến trà trộn, giả dạng du khách để trộm cướp tài sản. Ban tổ chức đã phối hợp Công an TP HCM, Thanh niên Xung phong, UBND quận 1 lên kế hoạch thực hiện.

"Ngoài hệ thống camera an ninh giám sát suốt đường hoa và đường sách, sẽ có nhiều nhóm cảnh sát cơ động, trật tự, hình sự hóa trang... bắt giữ tội phạm, hạn chế thấp nhất các trường hợp cướp giật", ông Sơn nói.

Theo kế hoạch, khu vực đường hoa Nguyễn Huệ được chia thành nhiều lớp bảo vệ 24/24. Ở vòng ngoài do lực lượng công an (thành phố, quận 1, phường Bến Nghé), Ban chỉ huy quân sự và TNXP... tổng cộng hơn 500 người đảm nhận. An ninh phía trong sẽ do 400 nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp phụ trách.

Ngoài lực lượng công khai còn có cả trăm cảnh sát hình sự hóa trang, giữ an ninh tại đường hoa Nguyễn Huệ và trung tâm thành phố. Ảnh: Hải Duyên.

Mỗi khu vực lại chia thành các góc, vị trí cụ thể và giao cho các nhân sự bảo đảm an ninh, trật tự tốt nhất.

"Hàng ngày sẽ có cả trăm nghìn người đến đường hoa. Dù lực lượng an ninh dày, song bà con cũng không được chủ quan, cẩn trọng khi chụp ảnh và nhất là không nên mang nhiều tư trang", ông Sơn khuyến cáo.

Đại diện UBND quận 1 cho biết đã huy động đông đảo lực lượng làm việc trong những ngày đường hoa mở cửa. Mỗi ngày sẽ có 520 người, chia thành nhiều ca.

Chủ tịch phường Bến Nghé, Bến Thành, Nguyễn Thái Bình phải chịu trách nhiệm đảm bảo các bãi giữ xe lấy đúng giá quy định, kiên quyết giải tỏa các bãi giữ xe tự phát.

Đường hoa Nguyễn Huệ là nét văn hóa của TP HCM mỗi dịp Tết, thu hút cả triệu người dân và du khách tham quan.

Đây là lần thứ 15 đường hoa dài 720 m được tổ chức. Linh vật được lấy cảm hứng từ chú chó Phú Quốc với đặc tính nhanh nhẹn, thông minh, gan dạ.

Khai trương lúc 19h hôm nay - 28 tháng Chạp, đường hoa sẽ mở cửa đến 19.2 (Mùng 4 Tết).

