Giám đốc Sở kiểm tra nhà gỗ tiền tỷ của cán bộ kiểm lâm Lai Châu

"Nhìn ảnh thì hoành tráng nhưng thực tế chỉ có phòng khách là ốp gỗ xoan. Xây được căn nhà là do vợ làm nghề buôn bán, có hiệu cầm đồ chứ anh Hùng thì không có chức, có quyền gì”, Giám đốc Sở NNPTNT Lai Châu chia sẻ.

Ngày 27/2, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lai Châu đã có báo cáo số 164/SNN-KL về kết quả xác minh thông tin căn nhà gỗ của cán bộ Kiểm lâm Hạt Kiểm lâm Phong Thổ, Lai Châu. Thời gian qua, dư luận xã hội xôn xao về căn nhà gỗ của cán bộ kiểm lâm Lai Châu, ngay sau đó, Sở NN&PTNT đã chỉ đạo, giao Chi cục Kiểm lâm kiểm tra, xác minh. Căn cứ kết quả báo cáo của Chi cục Kiểm lâm, Sở NN&PTNT tỉnh Lai Châu cho biết, người có liên quan đến các hình ảnh đăng tải trên mạng các trang web điện tử, mạng xã hội là ông Trần Việt Hùng, hiện đang là cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn xã Bản Lang, thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Phong Thổ, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lai Châu. Căn nhà của anh Trần Việt Hùng, cán bộ Kiểm lâm Lai Châu gây xôn xao dư luận mấy ngày gần đây Về ngôi nhà của ông Trần Việt Hùng đang ở, căn nhà nằm trên địa bàn thuộc thôn Tây Nguyên, xã Mường So, huyện Phong Thổ, Lai Châu. Nhà xây năm 2016, gồm 2 tầng và 1 tum, có kết cấu chịu lực bằng bê tông cốt thép, tường gạch; tổng diện tích của ngôi nhà khoảng 200m2. Về việc sử dụng gỗ của ông Trần Việt Hùng, hiện tại ngôi nhà của ông Hùng có sử dụng gỗ ở phòng khách. Cụ thể, ông Hùng sử dụng gỗ Xoan ta để ốp tường, trần của phòng khách, phòng bếp với tổng diện tích phòng khách và phòng bếp là 80m2. Về nguồn gốc của số gỗ Xoan ta, thuộc nhóm VI để sử dụng có nguồn gốc từ vườn nhà, hồ sơ lâm sản có xác nhận của UBND xã Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu; ông Hùng có thuê ông Phan Hữu Trúc, chủ cơ sở chế biến lâm sản ở thôn Tây Nguyên, xã Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu để làm trần và tường cho phòng khách và phòng bếp, việc ốp trần, tường phòng khách, phòng bếp hoàn thành vào tháng 11/2017 (có hồ sơ nguồn gốc gỗ hợp pháp theo quy định). Ông Trần Việt Hùng sử dụng gỗ Hương (gỗ Ekop beli xẻ) có nguồn gốc nhập khẩu để đóng 1 bộ bàn ghế (gồm 1 chiếc ghế dài, 4 chiếc ghế đơn, 2 bàn kẹp, 1 bàn dài, 2 chiếc ghế đôn). Số gỗ đóng bộ bàn ghế trên ông Hùng cùng với ông Lưu Trường Thọ mua tại cửa hàng gỗ Mạnh Tình ở phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu. Sau đó thuê ông Lưu Trường Thọ, chủ cơ sở chế biến lâm sản ở thôn Tây An, xã Mường So, huyện Phong Thổ, Lai Châu để gia công hoàn thiện. “Bộ ghế được hoàn thiện vào tháng 1/2018, có hồ sơ nguồn gốc gỗ hợp pháp theo quy định”, Sở NN&PTNT Lai Châu cho hay. Ông Nguyễn Văn Biển, Chi cục trưởng chi Cục Kiểm lâm Lai Châu cho rằng qua thực tế kiểm tra thì nhà anh Hùng là nhà xây chứ không phải nhà gỗ. Trước dư luận xôn xao, ông cho rằng, việc xây nhà là tùy theo nguyện vọng sử dụng của chủ gia đình, tuy nhiên phải đảm bảo nguồn gốc gỗ sử dụng là hợp pháp. Ông Hà Văn Um, Giám đốc Sở NN&PTNT Lai Châu cũng cho biết, theo kết quả kiểm tra, xác minh thì anh Trần Việt Hùng không vi phạm gì. Chiều hôm qua, đích thân ông cũng đã lên nhà anh Hùng để kiểm tra. Ông khẳng định nhà anh Hùng chỉ là nhà xây, không phải nhà gỗ. Toàn bộ gỗ anh Hùng sử dụng là gỗ hợp pháp. Căn cứ để kiểm điểm, xử phạt như khai thác gỗ bừa bãi, mua gỗ chui lủi, bảo kê để có gỗ… là không có cơ sở. “Thông tin về căn nhà xuất phát từ việc vợ anh Hùng chụp ảnh đăng lên facebook, nhìn ảnh thì hoành tráng nhưng thực tế chỉ có phòng khách là ốp gỗ xoan còn trên tầng 2, tầng tum chẳng có gì. Anh Hùng là cán bộ trẻ, không có chức sắc gì nhưng bỗng dưng lại nổi tiếng cả nước. Xây được căn nhà là do vợ làm nghề buôn bán, có hiệu cầm đồ chứ anh Hùng thì không có chức, có quyền gì ”, ông Um cho hay. “Tôi cũng đã nói với anh em, mình làm nhà thế nào là quyền của công dân, không ai cấm Kiểm lâm không được làm nhà đẹp, không ai cấm làm nhà gỗ nhưng gỗ phải có nguồn gốc, làm thế nào để hài hòa, không khoe mẽ, phô trương, đặc biệt làm nghề này lại nhạy cảm, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận”, ông Um chia sẻ. Xem thêm clip: Biệt thự của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cấp thoát nước tỉnh Sóc Trăng

