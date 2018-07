Hà Giang: Nâng điểm bất thường để dự thi khối trường công an?

Đáng chú ý, các phụ huynh phóng viên tiếp xúc đã khẳng định đa số các trường hợp chạy điểm đều nộp đơn vào các trường khối ngành công an bởi chỉ cần thi đỗ là được “biên chế cả đời” và không phải lo học phí kèm nhiều quyền lợi khác.

Bảng điểm của một lớp tại trường chuyên Hà Giang. Màu vàng là các trường hợp bị hạ điểm (ảnh nhỏ)

Trước thông tin nhiều thí sinh là con em lãnh đạo, cán bộ trong tỉnh nằm trong số 114 em được nâng điểm bất thường và bị hạ sau chấm thẩm định, một lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang cho biết không nắm được thông tin. Theo ông, Sở chỉ nắm được số báo danh, không được biết tên cụ thể của từng em.

Còn theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, ông Trần Đức Quý: “Con của lãnh đạo đi thi có, trong một kỳ thi có nhiều đối tượng nhưng tôi nghĩ không lãnh đạo nào nói phải đưa con tôi vào 1 trường đại học cả”.

Về giả thiết các phụ huynh đã nhắn tin nhờ “chạy” điểm, ông Quý khẳng định: “Nói bố mẹ chạy ra, mua điểm cho các con cần thời gian của cơ quan điều tra và nếu có chúng ta sẽ xử lý theo pháp luật”.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, con một lãnh đạo đầu tỉnh Hà Giang cũng bị hạ 5 điểm sau khi chấm thẩm định. Tương tự, con nhiều lãnh đạo, cán bộ Sở GD&ĐT tỉnh và con một số giáo viên, hiệu trưởng trong tỉnh cũng nằm trong số 114 em được nâng điểm bất thường.

Các phụ huynh, học sinh cho biết, rất nhiều trường hợp được nâng điểm là con của lãnh đạo, cán bộ hoặc chủ doanh nghiệp lớn trong tỉnh. Ví dụ, con của lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Vị Xuyên bị hạ hơn 10 điểm sau thẩm định; con một hiệu trưởng bị hạ hơn 6 điểm; con một lãnh đạo khác có điểm toán bị hạ từ 9,4 xuống 6 điểm…

Ông Vũ Trọng Lương được xác định là người nâng điểm cho các thí sinh.

Phóng viên cũng tìm tới một gia đình vị lãnh đạo một sở có con được nâng điểm. Người nhà cho biết, họ không “chạy” nhưng sau khi chấm thẩm định, kết quả của thí sinh thấp hơn đã công bố gần 10 điểm. Gia đình và thí sinh này từ chối khiếu nại kết quả chấm thẩm định.

Trước đó, cơ quan chức năng phát hiện ông Vũ Trọng Lương - Phó phòng Khảo thí Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang đã can thiệp vào 330 bài thi, nâng điểm cho 114 thí sinh. Có em được nâng tới 29,95 điểm hoặc trong môn Hóa, có em được nâng từ 0,75 lên 9,5 điểm.

Đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an cho biết ông Lương thực hiện nâng điểm 1 mình, không có ai giúp sức. Thời gian tới, đơn vị này sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ, tham mưu, kiến nghị cho Bộ Công an xử lý sai phạm một cách đúng người, đúng tội và đảm bảo cho các thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển đại học đúng thời gian quy định.