Hà Nội: Đột kích bất ngờ, thu giữ hơn 5.500 bao thuốc lá lậu

(Dân Việt) Khám xét tại kho bãi, cửa hàng và nhà riêng của Nguyễn Đức Hưng (trú tại Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội), cảnh sát phát hiện, thu giữ 535 cây(5350 bao) thuốc lá điếu và 20 cây thuốc lá xì gà loại nhỏ nhập lậu trị giá hơn 200 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an thành phố Hà Nội cho biết, ngày 2.1 đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Đức Hưng (sinh năm 1974), là đối tượng có hành vi buôn bán, tàng trữ, vận chuyển hơn 5.500 bao thuốc lá điếu, xì gà loại nhỏ do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. ...

Tại cơ quan công an, Nguyễn Đức Hưng khai, 86 cây thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất, Hưng mua của khách vãng lai, sau đó tập kết tại kho của Hưng ở khu vực kho bãi K88 đường Bạch Đằng để bán lại kiếm lời. Sáng 2/1, Hưng đến lấy số thuốc lá trên để vận chuyển, giao cho khách tại khu vực Công viên Thống Nhất đã bị cảnh sát phát hiện, kiểm tra. Ngoài số thuốc lá này, Hưng còn để thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất tại khu vực kho bãi K88, Bạch Đằng và cửa hàng ở phố Nguyễn Siêu, quận Hoàn Kiếm và nhà riêng ở Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội.

Tiến hành khám xét tại kho bãi, cửa hàng và nhà riêng của Hưng theo các địa chỉ trên, cảnh sát phát hiện, thu giữ tổng số là 535 cây (5.350 bao) thuốc lá điếu và 20 cây (200 bao dạng hộp kim loại) thuốc lá xì gà loại nhỏ nhập lậu. Các loại thuốc lá điếu này gồm những nhãn hiệu của nước ngoài như "Marlboro" màu đỏ, "Blend No. 555 Gold Pearl" màu trắng, "Blend No. 555 Original" màu vàng... Trị giá số thuốc lá điếu và xì gà này ước tính khoảng 200 triệu đồng.

Video tang vật vụ án.

Do số lượng thuốc lá lớn có dấu hiệu vi phạm luật hình sự, toàn bộ số thuốc lá lậu trên được đưa về công an TP Hà Nội để xác minh điều tra làm rõ nguồn gốc.

Hiện cơ quan chức năng đang làm việc và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo qui định của pháp luật.