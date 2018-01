Luật sư đề nghị dỡ bỏ lệnh kê biên tài sản con trai Trịnh Xuân Thanh

Luật sư đề nghị HĐXX xem xét xử lý giải quyết việc dỡ bỏ lệnh kê biên tài sản đứng tên con trai Trịnh Xuân Thanh.

Sáng nay (12.1), phiên tòa xét xử bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh cùng đồng phạm tiếp tục với phần tranh luận của luật sư bào chữa cho Trịnh Xuân Thanh.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh. Ảnh: TTXVN

Trước đó, trong phần luận tội, đại diện VKS đề nghị tiếp tục duy trì lệnh kê biên tài sản của Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an để đảm bảo cho việc thi hành án gồm: biệt thự tại một khu đô thị sinh thái, căn hộ số 15F05 (The Costa 32-34 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa) và xe ô tô Mazda CX5 màu trắng đã giao cho Trịnh Hùng Cường (con trai bị cáo Trịnh Xuân Thanh) bảo quản và phong tỏa tài khoản, sổ tiết kiệm của vợ, chồng Trịnh Xuân Thanh - Trần Dương Nga cùng 2 con trai (Trịnh Hùng Cường, Trịnh Hùng Phương).

Đại diện VKS cũng đề nghị phong tỏa chứng khoán của Trịnh Xuân Thanh và vợ, không cho chuyển nhượng.

Sáng nay, luật sư của Trịnh Xuân Thanh, bà Trần Hồng Phúc trong phần tranh luận đã đề nghị HĐXX xem xét lại việc xử lý tài sản kê biên của vụ án này.

Theo luật sư Phúc, việc kê biên tài sản trước đây là hoàn toàn đúng pháp luật. Nếu xác định đây là tài sản có nguồn gốc từ hành vi tham ô của bị cáo, thì đây là biện pháp để bảo đảm thi hành án, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước.

Nhưng theo lời khai của anh Cường, những tài sản nói trên là tài sản ông bà nội cho. Anh Cường hoàn toàn không có lời khai nào xác định đây là tiền do bị cáo Trịnh Xuân Thanh cho con trai.

Điều này được thể hiện trong hợp đồng tặng cho tiền, ông bà Trịnh Xuân Giới tặng cho anh Cường số tiền trong 6 sổ tiết kiệm.

Anh Cường khai việc anh mua các tài sản (đã bị kê biên) bằng số tiền ở 6 sổ tiết kiệm ông bà cho. Hợp đồng tặng cho tiền nói trên được lập năm 2011, ở thời điểm chưa xảy ra hành vi tham ô ở PVC.

Vẫn theo luật sư Phúc, số tài sản trên không phải là tài sản anh Cường có được từ nguồn tiền tham ô của bố (nếu có), mà đây là tài sản hợp pháp mà anh Cường được ông bà nội cho. Còn trách nhiệm chứng minh vấn đề này thuộc về các cơ quan tiến hành tố tụng.

"Đề nghị HĐXX xem xét xử lý giải quyết việc dỡ bỏ lệnh kê biên tài sản”, luật sư Phúc đề nghị.

Luật sư Phúc nêu: “Tại phiên tòa hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục nộp biên lai của Chi cục Thi hành án Hà Nội đã thu tiếp số tiền 2 tỷ đồng. Như vậy, chúng tôi mong HĐXX lưu tâm, xem xét, đánh giá ý thức trách nhiệm của bị cáo Thanh đối với việc xảy ra tham ô tại PVC về phần khắc phục hậu quả”.

