Người dân kể cảnh sát leo nóc nhà vây bắt nghi can giết hiệp sĩ

Cảnh sát bất ngờ ập vào căn nhà trên phường 9, quận Gò Vấp, TP HCM truy bắt một trong hai nghi can giết hiệp sĩ.

Theo Minh Nhật (VNE)

