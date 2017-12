Nguyên Kế toán trưởng PVN Ninh Văn Quỳnh và khối tài sản "khủng"

Dưới sự chỉ đạo của Hà Văn Thắm chi thêm khoản tiền “chăm sóc khách hàng” theo định kỳ, Sơn lại “biếu” Ninh Văn Quỳnh khi thì "chai rượu", lúc thì "chiếc áo"…

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với các cựu lãnh đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) do có liên quan đến hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại 800 tỷ đồng của PVN.

Bị can Ninh Văn Quỳnh.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử đại án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank), trong lời khai nhận tội trạng của mình, Nguyễn Xuân Sơn đã khai nhiều lần đưa tiền cho Ninh Văn Quỳnh.

Trên cơ sở kết luận điều tra, cáo trạng của VKSND Tối cao cũng thể hiện, theo định kỳ khoảng 2 đến 3 tháng, Nguyễn Xuân Sơn gọi điện bảo Quỳnh đến phòng làm việc của Sơn hoặc kết hợp khi Quỳnh lên báo cáo công việc tại phòng làm việc của Sơn thì Sơn đưa tiền cho Quỳnh đựng trong các túi rượu hoặc áo sơ mi (thực chất bên trong không có rượu hoặc áo mà chỉ để đựng tiền).

Quá trình điều tra, Ninh Văn Quỳnh khai nhận số tiền chiếm đoạt 20 tỷ đồng đã sử dụng như sau: Gửi vào các sổ tiết kiệm đứng tên cá nhân Ninh Văn Quỳnh tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội (SHB), Ngân hàng Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) và Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) với tổng số tiền gửi gốc là 9,5 tỷ đồng; mua 1 căn hộ số 801 tại chung cư An Thịnh, phường An Phú An Khánh, quận 2, TP.HCM vào năm 2010, trị giá hơn 3 tỷ đồng.

Hiện nay, căn hộ đứng tên Ninh Văn Quỳnh trên hợp đồng mua bán nhưng chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà; mua 1 xe ô tô 4 chỗ, hiệu Toyota Altis vào năm 2011, trị giá 800 triệu đồng; năm 2014, bán được 700 triệu đồng và đã chi tiêu, sử dụng hết số tiền này; chi phí học phí và sinh hoạt cho 2 con trai đi du học tại nước Anh và Mỹ trong thời gian từ năm 2012–2016 khoảng 4,5 tỷ đồng; mua đầu tư một số chứng khoán (như mã GAS, PVG, PVD…) đứng tên Ninh Văn Quỳnh khoảng hơn 1 tỷ đồng; chi tiêu cá nhân, nghỉ mát, chi lễ, Tết, ngoại giao… cho cán bộ, nhân viên và Ban Tài chính kế toán trong thời gian từ năm 2009–2013 hết khoảng 1,2 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, bị can Ninh Văn Quỳnh xin được cùng gia đình khắc phục số tiền chiếm đoạt 20 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã thu hồi toàn bộ các khoản tiết kiệm (cả gốc và lãi) của Ninh Văn Quỳnh tại các ngân hàng Vietcombank, SHB, PVcomBank và Oceanbank với tổng số tiền là 10.658.376.064 đồng; thu hồi 3.567.198.722 đồng từ việc bán 40.000 chứng khoán mã GAS của Tổng công ty CP Khí Việt Nam, lưu ký tại Công ty Chứng khoán Dầu khí đứng tên Ninh Văn Quỳnh; thu giữ số tiền 320 triệu đồng và 11.700 USD (tương đương 262.665.000 đồng) khi khám xét nơi làm việc của Ninh Văn Quỳnh.

Qua làm việc, Ninh Văn Quỳnh khai, đây là số tiền mặt của Quỳnh tiết kiệm từ các nguồn tiền lương, thưởng lễ, tết… không liên quan đến 20 tỷ đồng nhận của Nguyễn Xuân Sơn. Quỳnh đề nghị cơ quan điều tra thu hồi, nộp vào tài khoản tạm giữ để được xem xét, khắc phục hậu quả.

Ngày 12, 13, 18.12.2017, bà Nguyễn Thị Thanh (vợ Ninh Văn Quỳnh) tự nguyện nộp khắc phục số tiền 5.191.760.214 đồng. Như vậy, bị can Ninh Văn Quỳnh và gia đình đã khắc phục 20 tỷ đồng số tiền đã chiếm đoạt.

Trong quá trình điều tra, bị can Ninh Văn Quỳnh có thái độ thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ những nội dung liên quan đến vụ án; tích cực, chủ động khắc phục toàn bộ số tiền chiếm đoạt do hành vi phạm tội mà có.

Nguyên Phó tổng giám đốc PVN xin sớm được khắc phục thiệt hại số tiền 20 tỷ đã nhận từ Nguyễn Xuân Sơn để sớm được hưởng khoan hồng của pháp luật. Nguồn: Zing