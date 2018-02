Sẽ báo cáo Chính phủ kết quả rà soát GS, PGS năm 2017 vào ngày 1/3

Chiều ngày 27/2, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã họp về kết quả rà soát bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS) năm 2017 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ngày 8/2.

Kết thúc phiên họp GS.TSKH Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học thông tin, Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước đã họp bàn và thống nhất kết quả rà soát GS, PGS năm 2017. Nội dung kết quả rà soát sẽ được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước Phùng Xuân Nhạ trực tiếp báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kì tháng 2 vào thứ 5 tới (tức ngày 1/3).

Được biết, sau khi rà soát quy trình bổ nhiệm chức danh GS, PGS của các ứng viên nhiều Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư ngành vẫn giữ kết quả như ban đầu.

Trước đó, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã công bố, năm 2017 số người đạt chuẩn chức danh GS, PGS là 1.226, cao gấp 1,7 lần so với năm 2016 và 2,3 lần so với năm 2015. Theo ông Trần Văn Nhung, Tổng thư ký Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, sự tăng mạnh là do thời hạn nộp hồ sơ kéo dài hơn 6 tháng và các ứng viên cố gắng được xét theo quy định hiện hành, trước khi có sự thay đổi về tiêu chuẩn chức danh theo hướng yêu cầu cao hơn.

Ngày 8/2, Văn phòng Chính phủ gửi văn bản tới Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước Phùng Xuân Nhạ về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017. Văn bản nêu, sau khi Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước công bố danh sách ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017, nhiều thông tin phản ánh có dấu hiệu bất thường, thời gian nộp hồ sơ được kéo dài như một "đợt vét" trước khi có quy định mới. Có ứng viên phải nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Hội đồng Chức danh nhà nước... Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nghiêm túc xem xét sự việc trên, rà soát kỹ lượng đảm bảo chất lượng xét công nhận GS, PGS theo quy định.