Thực nghiệm hiện trường vụ vợ giết chồng, phân xác phi tang

Nghi phạm sát hại chồng ở Bình Dương được công an đưa đến nhà trọ để người này thực nghiệm hiện trường. Công an chốt chặn nhiều vị trí để đảm bảo an ninh.

Sáng 17.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã đưa nghi phạm Hàng Thị Hồng Diễm (33 tuổi, quê Hậu Giang) về lại phòng trọ ở phường Thuận Giao (thị xã Thuận An, Bình Dương) để thực nghiệm hiện trường. Từ sáng sớm, cơ quan công an phong tỏa khu vực và chốt chặn ở con hẻm để đảm bảo an ninh trật tự. Nhiều người dân hiếu kỳ đổ về khu vực theo dõi vụ việc khiến giao thông ở trục đường lớn ùn ứ. Công an đưa nghi phạm đến hiện trường bằng xe thùng. Ảnh: N.T Diễm được đưa đến hiện trường và mô tả lại các hành vi sát hại chồng với hình nộm mà công an chuẩn bị sẵn. Trước đó, Hàng Thị Hồng Diễm bị Công an Bình Dương khởi tố về hành vi Giết người. Nạn nhân bị Diễm sát hại là anh Trần Thanh Tú (37 tuổi, quê Sóc Trăng). Ba lô chứa đầu người Theo điều tra ban đầu, đêm 15.12.2017, anh Tú đi nhậu về phòng trọ tại phường Thuận Giao (thị xã Thuận An, Bình Dương). Tại đây, giữa anh và vợ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Lúc này, anh Tú cầm dao xông vào chém Diễm nhưng người này tránh được. Khi đoạt được dao từ tay chồng, Hồng Diễm dùng vật này chém vào cổ chồng làm nạn nhân tử vong. Nghi phạm Hàng Thị Hồng Diễm. Ảnh: Ngọc An Gây án xong, Diễm phân xác chồng thành nhiều mảnh rồi bỏ vào các túi nylon, ba lô sau đó mang bỏ ở các thùng rác, bãi rác tại phường Thuận Giao để phi tang. Sau đó, nghi phạm về phòng trọ xóa dấu vết và sinh hoạt bình thường. Vào 12h30 trưa 16.12.2017, công nhân đến đường Thuận Giao 9 (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An) thu gom rác thì phát hiện ba lô còn mới ở thùng rác nên mở ra xem xét. Lúc này, nam công nhân hoảng hốt khi phát hiện bên trong là đầu người. Bên trong ba lô còn túi nylon màu đen chứa nội tạng. Lực lượng cảnh sát điều tra Công an Bình Dương sau đó có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra. Nạn nhân được xác định là nam giới ở độ tuổi 30-40, tử vong cách thời điểm phát hiện khoảng 12 giờ. Rà soát 5.000 phòng trọ tìm tung tích nạn nhân Trong ngày 16.12.2017, lực lượng công an rà soát 5.000 phòng trọ ở thị xã Thuận An để tìm lai lịch nạn nhân, lần tìm manh mối. Đến 14h ngày 17.12.2017, một nhóm người ở gần khu trọ của anh Trần Thanh Tú tại phường Thuận Giao báo công an anh này mất tích. Mặt nạn nhân được bỏ trong ba lô có nhiều nét trùng với khuôn mặt anh Tú. Chiều 17.12.2017, người thân của anh Tú ở Sóc Trăng cũng đến cơ quan công an trình báo việc anh Tú mất tích. Khi công an cho nhận diện khuôn mặt, người thân khẳng định người tử vong là anh Tú. Xác định nghi phạm trong 40 giờ Chiều 17.12.2017, lực lượng công an mời vợ anh Tú là Hàng Thị Hồng Diễm lên làm việc. Thời gian này, chị Diễm nói không biết chồng đi đâu. Đến 23h khuya 17.12.2017, người trong khu trọ của anh Tú cảm nhận mùi hôi phát ra từ các thùng chứa rác nên báo công an. Vào cuộc kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều phần thi thể người được bọc trong các túi nylon và đang phân hủy. 2h sáng 18.12.2017, khi đầy đủ chứng cứ, cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Hàng Thị Hồng Diễm. Tại cơ quan điều tra, chị Diễm khai nhận hành vi sát hại chồng và phân xác phi tang. Từ thời điểm phát hiện một phần thi thể của nạn nhân đến lúc bắt khẩn cấp nghi can, cảnh sát lần ra manh mối trong 40 giờ. Người bị vợ sát hại từng nói với bạn buồn phiền vì chuyện tình cảm Trước khi bị vợ sát hại, anh Trần Thanh Tú đã gặp gỡ bạn bè và nói rằng anh buồn phiền vì chuyện tình cảm gia đình.

Theo Ngọc An (Zing)