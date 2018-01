Có gì trong món đặc sản mất tới 1 năm để chế biến của người Nhật?

(Dân Việt) Món ăn đặc sản đầy tự hào của đất nước Nhật Bản này được chế biến từ những chiếc lá phong vàng rụng đầy trên mặt đất vào những ngày cuối thu.

Tempura là món chiên tẩm bột, rán giòn của Nhật Bản với nguyên liệu chính là hải sản và rau. Có nhiều loại tempura, trong đó món tempura lá phong là được yêu thích hơn cả. Điểm đặc biệt của tempura lá phong là dù trải qua công đoạn tẩm bột chiên giòn nhưng lá phong vẫn giữ được từng đường nét của nó.

