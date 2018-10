Cận cảnh những hố khai than trái phép trong khai trường Vietmindo

Clip: Cận cảnh những hố sâu vượt ranh giới tại khai trường Vietmindo.

Trong năm 2017 và 2018, Tổng cục địa chất và khoáng sản Việt Nam (Bộ Tài Nguyên & Môi trường) đã phát hiện công ty Vietmindo đã khai thác vượt quá ranh giới mỏ trong giấy phép khai thác 1555/GP-BTNMT dưới mức + 180m với gần 100 nghìn tấn than ở độ sâu lớn nhất vượt 3,9 mét.

Khi bị phát hiện Vietmindo không thừa nhận hành vi vi phạm, không trung thực khi cung cấp hồ sơ, tài liệu cho đoàn kiểm tra. Doanh nghiệp này còn tiến hành san lấp đáy moong khai thác của các vị trí vi phạm gây khó khăn cho quá trình xác minh của cơ quan chức năng. Không chỉ có vậy, đơn vị này còn cung cấp báo cáo, số liệu thiếu trung thực nhằm che giấu hành vi vi phạm.

Ngày 8.10 vừa qua, phóng viên Dân Việt đã ghi nhận được những hình ảnh khai thác than trái phép của Cty Vietmindo tại khai trường than Uông Thượng (TP.Uông Bí, Quảng Ninh):

Theo giấy phép khai thác 1555/GP-BTNMT, công suất khai thác hàng năm tại mỏ Uông Thượng của Công ty Vietmindo là 500.000 tấn than thương phẩm, tương ứng với 650.000 tấn than nguyên khai. Thời gian khai thác đến năm 2021 với tổng sản lượng 6,25 triệu tấn than.

Tuy nhiên theo thống kê của Công ty công nghiệp hóa chất mỏ Quảng Ninh tháng 8.2018, hiện sản lượng than theo giấy phép khai thác của Vietmindo chỉ còn 380.000 tấn.

Do lượng than còn lại trên mức +180 còn ít nên các nhà thầu bốc xúc than phía dưới mức +180.

Những hố than bị đào bới ngoài ranh giới đã được san lấp.

Hiện chỉ còn nhà thầu là Công ty Tuấn Minh đang thực hiện khai thác trên diện tích 64 ha.

Trong cuộc làm việc với đoàn kiểm tra - Tổng cục địa chất và khoáng sản Việt Nam gần đây, công ty Vietmindo đã thừa nhận từ tháng 11.2017 đến hết tháng 4.2018 thông qua các nhà thầu đã khai thác vượt quá giới hạn độ sâu cho phép 3,9 mét với khối lượng than 77.944 tấn.

Được biết kể từ khi bắt đầu khai thác, Vietmindo đã nhiều lần vi phạm về môi trường được đánh giá là chưa từng có trong ngành than. Thường xuyên thay đổi các nhà thầu bốc xúc gây ra tình trạng lộn xộn khó kiểm soát.

Chất lượng than khai thác tại mỏ Uông Thượng được đánh giá là tốt nhất Quảng Ninh hiện nay, do công suất mỏ thấp nên Vietmindo chỉ lấy những than chất lượng cao còn than phẩm cấp thấp hơn đơn vị này đổ cùng với xít thải.

Theo hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa hai bên, Công ty Vietmindo hưởng 90% sản phẩm, than Uông Bí được chia 10%. Vietmindo là công ty nước ngoài duy nhất được cấp phép khai thác tại Việt Nam với mục đích sẽ thu hút được vốn đầu tư và công nghệ tiên tiến. Nhưng sau hơn 20 năm hoạt động, thiết bị và nhân công khai thác đều được thuê trực tiếp tại Việt Nam.