Clip: Biểu tượng kỳ quan thế giới vịnh Hạ Long bị bỏ hoang phế

(Dân Việt) Bong tróc, han rỉ, hoang phế là thực trạng đang diễn ra tại công trình biểu tượng kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long (phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, Quảng Ninh)

Clip: Biểu tượng kỳ quan hay phế tích

Sau khi vịnh Hạ Long giành chiến thắng trong cuộc đua danh hiệu do tổ chức New Open World phát động, phía Việt Nam và New Open World thỏa thuận đúc 2 biểu tượng vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới mới bằng đồng tại Thụy Sĩ. Biểu tượng có kích thước 130x110x7cm và nặng 100kg.

Mô hình Hòn Gà chọi làm bằng tôn mỏng đã bị cong vênh, han rỉ.

Tấm biểu tượng làm bằng đồng được đặt hàng tại Thụy Sỹ.

Sau lễ vinh danh vào tháng 4.2012, một biểu tượng được đặt ngay bến phà Bãi Cháy cũ, thuộc phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long; một dự tính đặt tại Hà Nội. Biểu tượng đặt ở khu du lịch Bãi Cháy được gắn lên mô hình Hòn Gà chọi làm bằng tôn đã bong tróc, han rỉ. Các hạng mục phụ trợ của công trình này cũng bị xuống cấp nghiêm trọng.

Hành lang dọc khu vực công viên han rỉ, đèn cũng vỡ hết.

Khu vực mặt bằng bị sụt lún nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Xuân Hinh, người dân phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long cho biết: "Từ khi được lắp đặt và cắt băng khánh thành vào tháng 4.2012, chúng tôi chưa bao giờ thấy có ai đến bảo dưỡng, sửa chữa công trình này.

Biểu tượng thì được gắn lên mô hình Hòn gà chọi làm bằng tôn mỏng nên sau 1 thời gian đã tróc hết sơn, han rỉ trông rất mất thẩm mỹ. Hệ thống đèn chiếu sáng vào biểu tượng và toàn bộ khu vực công viên xung quanh đã hỏng hết chỉ sau vài ba tháng đi vào hoạt động, nhưng không được thay thế".

Ông Hinh cũng cho biết thêm, mặt bằng khu vực công viên xung quanh cũng bị sụt lún rất nhiều nhưng không được sửa chữa, dọc theo đường bờ biển lại có hàng loạt các cống thoát nước thải sinh hoạt của các nhà hàng khách sạn bốc mùi hôi thối rất khó chịu. Buổi tối hầu như không ai muốn đi bộ ở khu vực này.

Đèn chiếu sáng cũng hỏng, vỡ nát từ lâu.

Qua quan sát thực tế của phóng viên, toàn bộ Công trình biểu tượng kỳ quan thiên nhiên Vịnh Hạ Long và khu vực xung quanh đang xuống cấp nghiêm trọng. Tôn sử dụng làm mô hình Hòn gà chọi rất mỏng và đã bị cong vênh, han rỉ nhiều.

Tấm biểu tượng làm bằng đồng bị oxy hóa loang nổ, rất khó đọc được các dòng chữ và họa tiết khắc trên đó. Hệ thống đèn chiếu sáng gồm hàng chục chiếc đã bị cháy và vỡ nát gần hết. Hệ thống lan can phía biển cũng nghiêng ngả, han gỉ nghiêm trọng.

Đèn chiếu ánh sáng hắt từ dưới lên bị vỡ cả bóng lẫn đui.

Còn trơ lại những tua dây điện như những cái bẫy.

Khi xây dựng Công trình biểu tượng kỳ quan thiên nhiên Vịnh Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh kỳ vọng đây sẽ trở thành điểm nhấn, biểu tượng về du lịch tại khu du lịch Bãi Cháy.

Thế nhưng sau nhiều năm bị lãng quên, công trình này và khu vực công viên xung quanh đang trở thành hoang phế làm ảnh hưởng xấu tới hình ảnh kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Trong khi tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương chỉnh trang, nâng cấp đô thị và nhiều điểm du lịch để đón năm du lịch Quốc gia 2018 thì tại vị trí biểu tượng Kỳ quan thiên nhiên Vịnh Hạ Long vẫn không được đơn vị nào quan tâm, sửa chữa. Nguyên nhân là vì đâu?

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.