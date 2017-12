Công an vào cuộc vụ nhà thầu bị tố đưa người lạ bịt mặt xô xát dân

(Dân Việt) Huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã giao cho Công an huyện vào cuộc điều tra làm rõ thông tin nhà thầu bị tố đưa người lạ bịt mặt tới công trường xô xát với người dân.

Ngày 30.12, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Quang Thọ-Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết: “Hiện huyện Hương Sơn đã yêu cầu nhà thầu tạm dừng thi công cầu Hải Thượng Lãn Ông qua xã Sơn Quang đồng thời yêu cầu Công an huyện vào cuộc điều làm rõ vụ xô xát với người dân”.

Hàng chục thanh niên bịt mặt lôi kéo hành hung người dân (ảnh cắt từ clip)

Ông Thọ cho biết thêm: “Về vụ việc xô xát tại công trình cầu Hải Thượng Lãn Ông xảy ra hôm 26.12, người dân tố phía nhà thầu thi công đưa thanh niên bịt mặt tới hiện trường đe dọa, hành hung. Hiện huyện đã yêu cầu Công an huyện Hương Sơn vào cuộc điều tra làm rõ”.

“Không chỉ Công an huyện Hương Sơn mà sau khi vụ việc xảy ra lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã về huyện Hương Sơn làm việc đồng thời giao Phòng Phòng An ninh xã hội (PA 88) vào cuộc khẩn trương điều tra làm rõ”-ông Thọ cho biết.

Công trình cầu Hải Thượng Lãn Ông đang xây dựng

Về hướng xử lý vụ việc Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn cho hay: Về công trình cầu Hải Thượng Lãn Ông, UBND huyện cũng đã có văn bản nêu rõ: Phạm vi giải phóng mặt bằng theo hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công xác định không nằm trên đất thuộc quyền sử dụng của hai hộ dân ở 2 bên cầu.

Tuy nhiên đất và nhà ở của hai hộ dân đang sử dụng nằm trong phạm vi hành lang an toàn giao thông công trình nhưng xét thấy không ảnh hưởng đến kết cấu công trình đường bộ. Vì vậy dự án không có hạng mục đền bù.

Nhưng trong quá trình triển khai thi công người dân chưa thấu, chưa hiểu thì chính quyền địa phương cũng như đơn vị thi công phải tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân hiểu. Còn để xảy ra xô xát như vừa rồi là không thể chấp nhận được".

Nhà của người dân ở hai bên cầu đang xây dựng bị nứt.

Một lãnh đạo Công an huyện Hương Sơn xác nhận: Sau khi vụ việc xảy ra Công an huyện đã vào cuộc điều tra, hiện đang làm rõ những đối tượng bịt mặt xô xát với người dân tại công trình cầu Hải Thượng Lãn Ông hôm 26.12.

Trước đó, Dân Việt đã có bài “Thực hư nhà thầu dùng "xã hội đen" đối phó người dân” phản ánh vụ việc hàng chục người xăm trổ, bịt mặt đã xô xát với người dân không đồng tình với mức đền bù với việc thi công cầu ở xã Sơn Quang (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).